Гострі захворювання відрізняються від хронічних стрімким розвитком. Нове захворювання створює ризик високого зараження через тісні зв'язки людей в сучасному світі і може призвести до високого росту випадків, які вимагають термінового лікування.

Це чинить величезний тиск на владу і систему охорони здоров'я: доводиться вживати термінових заходів щодо обмеження поширення інфекції і застосування лікування для відновлення нормального суспільного життя. У свою чергу, фармацевтичні компанії відіграють в цьому важливу роль. За допомогою штучного інтелекту та інших інноваційних технологій вони можуть прискорити процес розробки і впровадження необхідних методів лікування, розповідає Хайтек.

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Етапи розробки вакцини

Необхідність впровадження негайних рішень об'єднує і стимулює дослідників, клінічних фахівців, регулюючі органи і виробників. Усі вони прагнуть якомога швидше розробити ефективний засіб лікування.

Але навіть при цілеспрямованій і ефективній роботі процес розробки вакцини може забрати роки. Перед тим, як засіб буде готовий до виходу на ринок, потрібно пройти кілька етапів, на яких штучний інтелект стане у нагоді.

Дослідницький етап

Початкові фази розробки препарату часто включають процес відбору вакцин-кандидатів, виходячи з результатів попередніх досліджень і лікування. Дослідники можуть використовувати штучний інтелект для обробки цифрових даних зі значно більшою точністю, ніж при обробці вручну.

Клінічна розробка і випробування

Після завершення етапу пошуку необхідних конфігурацій починаються випробування в реальних умовах. Різні пацієнти будуть індивідуально реагувати на препарат. Штучний інтелект допомагає виявляти вплив тих чи інших ліків на організм людини. Так, в медичному центрі Університету Вандербільта штучний інтелект стає у нагоді медикам на шляху до розуміння, як генетичні особливості пацієнта впливають на перебіг хвороби, і якого ефекту чекати від нових препаратів.

Виробництво і контроль якості

Після схвалення вакцини регулюючим органом починається довготривалий процес розробки і постачання ліків в широку мережу лікарень та клінік. На цьому етапі виробники препаратів стикаються з питаннями, які вимагають швидкого прийняття рішень та визначення якості препарату, доступного обсягу виробництва і упаковки.

Універсальні помічники

Штучний інтелект допомагає не лише розробляти вакцину: в період пандемії Covid-19 платформа Botkin.AI використовувала його для виявлення початкових симптомів пневмонії на знімках легенів. Завдяки цьому пацієнти могли в короткі терміни отримати необхідне лікування на ранніх етапах захворювання та уникнути ускладнень.

Швидке лікування в екстрених випадках

Так, під час пошуків ліків від коронавіруса, штучний інтелект підказав ліки з речовинами, які вбивають ракові клітини. Він допомагає у виробництві і розповсюдженні ліків там, де виробники енергійно працюють над прискоренням впровадження цих ліків в умовах пандемії.