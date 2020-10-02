У Швейцарії створили крафтове пиво за рецептом штучного інтелекту: як це вдалося
Швейцарська пивоварня MN Brew виготовила пиво, рецепт якого самостійно розробив штучний інтелект.
Новий продукт будуть випускати під брендом Deeper. Індійський пейл-ель – перше пиво в Швейцарії, зварене за рецептом, який згенерований штучним інтелектом. Розробники говорять, що в напої переважають смакові нотки цитруса, пише 24 Heures.
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Дуже захоплююче і дуже фруктове, – зазначає представник мікропивоварні MN Brew в Єммені Адріан Мінніг.
Крафтове пиво за рецептом штучного інтелекту / unsplash
Ідея напою була розроблена і реалізована дослідниками з HSLU (університет Люцерна) спільно з компанією-розробником програмного забезпечення Jaywalker Digital.
Повідомляється, що продукт буде вироблятися традиційним способом. Пиво варитимуть звичайні люди на пивоварні MN Brew. Щоправда, чітко дотримуючись рецептури, яку створив ШІ.