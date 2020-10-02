Швейцарська пивоварня MN Brew виготовила пиво, рецепт якого самостійно розробив штучний інтелект.

Новий продукт будуть випускати під брендом Deeper. Індійський пейл-ель – перше пиво в Швейцарії, зварене за рецептом, який згенерований штучним інтелектом. Розробники говорять, що в напої переважають смакові нотки цитруса, пише 24 Heures.

Цікаво: Японці представили робота-офіціанта: як він обслуговує клієнтів – відео

Дуже захоплююче і дуже фруктове, – зазначає представник мікропивоварні MN Brew в Єммені Адріан Мінніг.

Крафтове пиво за рецептом штучного інтелекту / unsplash

Ідея напою була розроблена і реалізована дослідниками з HSLU (університет Люцерна) спільно з компанією-розробником програмного забезпечення Jaywalker Digital.

Так, для створення власного рецепту, алгоритм "Brauer AI" ("Brauerei" – з франц. – пивоваріння) вивчив близько 157 000 вже існуючих, визначив закономірності приготування пива і вивчив пропорції інгредієнтів. За словами дослідника Марка Браво, розробляти унікальні рецепти за допомогою ШІ набагато зручніше, адже людина просто не може вивчити усі існуючі рецепти напою.

Повідомляється, що продукт буде вироблятися традиційним способом. Пиво варитимуть звичайні люди на пивоварні MN Brew. Щоправда, чітко дотримуючись рецептури, яку створив ШІ.