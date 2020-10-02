Швейцарская пивоварня MN Brew изготовила пиво, рецепт которого самостоятельно разработал искусственный интеллект.

Новый продукт будут выпускать под брендом Deeper. Индийский Пейл-эль – первое пиво в Швейцарии, сваренное по рецепту, который сгенерирован искусственным интеллектом. Разработчики говорят, что в напитке преобладают вкусовые нотки цитруса, пишет 24 Heures.

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Очень увлекательное и очень фруктовое, – отмечает представитель микропивоварни MN Brew в Эммене Адриан Минниг.

Крафтовое пиво по рецепту искусственного интеллекта / unsplash

Идея напитка была разработана и реализована исследователями из HSLU (университет Люцерна) совместно с компанией-разработчиком программного обеспечения Jaywalker Digital.

Так, для создания собственного рецепта, алгоритм "Brauer AI" ( "Brauerei" – с франц. – пивоварение) изучил около 157 000 уже существующих, определил закономерности приготовления пива и изучил пропорции ингредиентов. По словам исследователя Марка Браво, разрабатывать уникальные рецепты с помощью ИИ гораздо удобнее, ведь человек просто не может изучить все существующие рецепты напитка.

Сообщается, что продукт будет производиться традиционным способом. Пиво будут варить обычные люди на пивоварне MN Brew. Правда, четко соблюдая рецептуру, которую создал ИИ.