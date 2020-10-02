В Швейцарии создали крафтовое пиво по рецепту искусственного интеллекта: как это удалось
Швейцарская пивоварня MN Brew изготовила пиво, рецепт которого самостоятельно разработал искусственный интеллект.
Новый продукт будут выпускать под брендом Deeper. Индийский Пейл-эль – первое пиво в Швейцарии, сваренное по рецепту, который сгенерирован искусственным интеллектом. Разработчики говорят, что в напитке преобладают вкусовые нотки цитруса, пишет 24 Heures.
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Очень увлекательное и очень фруктовое, – отмечает представитель микропивоварни MN Brew в Эммене Адриан Минниг.
Крафтовое пиво по рецепту искусственного интеллекта / unsplash
Идея напитка была разработана и реализована исследователями из HSLU (университет Люцерна) совместно с компанией-разработчиком программного обеспечения Jaywalker Digital.
Сообщается, что продукт будет производиться традиционным способом. Пиво будут варить обычные люди на пивоварне MN Brew. Правда, четко соблюдая рецептуру, которую создал ИИ.