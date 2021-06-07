Досі такі відеоспостереження здійснювали фактично "вручну" люди. Саме вони визначали, тварин якого виду "спіймала" камера.

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Над проєктом працює команда з університету Гріффіта. Вчені використовуватимуть отриману інформацію, аби проаналізувати маршрути, які використовують коали.

Ці дані допоможуть науковцям зрозуміти, чи сприятиме розміщення переходів на дорогах уникненню аварій за участі сумчастих та автомобілів.

Подробиці від дослідників

Як пояснив Цзюнь Чжоу, доцент університету, метою проєкту є створення моніторингового центру на основі штучного інтелекту для спостереження за поведінкою коал на переходах.

Аби ми могли проаналізувати, скільки коал використовують підземні шляхи або наземні переходи,

– зазначив він.

Чжоу керує 2-річним пілотним дослідженням, яке фінансується урядом Квінсленду. Мовиться про гранти у розмірі 90 тисяч австралійських доларів (57 тисяч євро).

За словами вченого, штучний інтелект може позбавити від необхідності перевіряти камери вручну або використовувати ідентифікаційні бирки та GPS.

"Штучний інтелект розвивається дуже швидко. Технологія досить потужна, аби розпізнавати не тільки коал у цілому, але й те, які переходи вони використовують", – додав він.