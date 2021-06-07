До сих пор такие видеонаблюдения осуществляли фактически "вручную" люди. Именно они определяли, животных любого вида "поймала" камера.

Читайте также "Зеленый" продукт: разработали дезодорант из переработанного пластика – его легко утилизировать

Над проектом работает команда из университета Гриффита. Ученые будут использовать полученную информацию, чтобы проанализировать маршруты, которые используют коалы.

Эти данные помогут ученым понять, будет ли размещение переходов на дорогах способствовать избежанию аварий с участием сумчатых и автомобилей.

Подробности от исследователей

Как пояснил Цзюнь Чжоу, доцент университета, целью проекту является создание мониторингового центра на основе ИИ для наблюдения за поведением коал на переходах.

Чтобы мы могли проанализировать, сколько коал используют подземные пути или наземные переходы,

– отметил он.

Чжоу руководит 2-летним пилотным исследованием, которое финансируется правительством Квинсленда. Говорится о грантах в размере 90 000 австралийских долларов (57 000 евро).

По словам ученого, искусственный интеллект может избавить от необходимости проверять камеры вручную или использовать идентификационные бирки и GPS

"Искусственный интеллект развивается очень быстро. Технология достаточно мощная, чтобы распознавать не только коал в целом, но и то, какие переходы они используют", – добавил он.