Американські вчені встановили, що короткі перерви протягом робочого дня зменшують втому та позитивно впливають на продуктивність. Регулярні тайм-аути допомагають ефективно розподіляти енергетичні ресурси.

Експерти переконані, що роботодавці повинні дбати про здоров'я працівників, адже це напряму впливає на якість їх роботи.

Варте уваги Скільки насправді працюють дистанційні співробітники: опитування

Наше дослідження демонструє, що в інтересах компанії – надати працівникам автономію з точки зору рішень про невеликі перерви, коли вони необхідні. Це допомагає працівникам залишатися енергійними та ефективно виконувати свою роботу протягом дня,

– відзначила співавторка дослідження та доцент кафедри психології в Університеті штату Північна Кароліна Софія Чо.

Дослідження

Аналітики провели два експерименти. Під час першого дослідження опитали 98 працівників США. Респондентам пропонувалося заповнювати два опитування на день (вранці та наприкінці робочого дня) протягом 10 робочих днів.

Друге дослідження включало 222 працівники Південної Кореї. У цьому дослідженні учасники проходили три опитування на день (вранці, після обіду та наприкінці робочого дня) протягом 5 робочих днів.

Питання в обох дослідженнях були спрямовані на збір даних про:

якість сну;

рівень втоми;

робочу поведінку;

досвід різних типів перерв.

Виявили, що у дні, коли люди приїжджали на роботу вже втомлені, вони частіше робили мікроперерви, які допомагали їм підтримувати рівень енергії. Це допомогло їм належним чином виконувати обов'язки та бути більш залученими до роботи. Результати дослідження опубліковані у Journal of Applied Psychology.

За словами Софії Чо, коли люди думають, що роботодавець піклується про їхнє здоров'я, вони почуваються більш уповноваженими вільно приймати рішення про те, коли робити тайм-аути та який тип перерви обрати. У загальному підсумку це добре як для роботодавця, так і для працівника.