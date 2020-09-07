Острые заболевания отличаются от хронических стремительным развитием. Новое заболевание создает риск высокого заражения на фоне тесных связей людей в современном мире и может привести к высокому росту случаев, требующих срочного лечения.

Это оказывает огромное давление на власть и систему здравоохранения: приходится принимать срочные меры для ограничения распространения инфекции и применения лечения для восстановления нормальной общественной жизни. В свою очередь, фармацевтические компании играют в этом важную роль. С помощью искусственного интеллекта и других инновационных технологий они могут ускорить процесс разработки и внедрения необходимых методов лечения, рассказывает Хайтек.

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Этапы разработки вакцины

Необходимость внедрения немедленных решений объединяет и стимулирует исследователей, клинических специалистов, регулирующие органы и производителей. Все они стремятся как можно скорее разработать эффективное средство лечения.

Но даже при целенаправленной и эффективной работе процесс разработки вакцины может занять годы. До того, как средство будет готово к выходу на рынок, нужно пройти несколько этапов, на которых пригодится искусственный интеллект.

Исследовательский этап

Начальные фазы разработки препарата часто включают процесс отбора вакцин-кандидатов, исходя из результатов предыдущих исследований и лечения. Исследователи могут использовать искусственный интеллект для обработки цифровых данных со значительно большей точностью, чем при обработке вручную.

Клиническая разработка и испытания

После завершения этапа поиска необходимых конфигураций начинаются испытания в реальных условиях. Различные пациенты будут индивидуально реагировать на препарат. Искусственный интеллект помогает отслеживать влияние тех или иных лекарств на организм человека. Так, в медицинском центре Университета Вандербильта искусственный интеллект помагает медикам прослеживать, как генетические особенности пациента влияют на течение болезни, и какого эффекта ждать от новых препаратов.

Производство и контроль качества

После одобрения вакцины регулирующим органом начинается длительный процесс разработки и поставки лекарств в широкую сеть больниц и клиник. На этом этапе производители препаратов сталкиваются с вопросами, которые требуют быстрого принятия решений и определения качества препарата, доступного объема производства и упаковки.

Универсальные помощники

Искусственный интеллект помогает не только разрабатывать вакцину: в период пандемии Covid-19 платформа Botkin.AI использовала его для выявления начальных симптомов пневмонии на снимках легких. Благодаря этому пациенты могли в кратчайшие сроки получить необходимое лечение на ранних этапах заболевания и избежать осложнений.

Быстрое лечение в экстренных случаях

Так, во время поисков лекарств от коронавируса, искусственный интеллект подсказал лекарства с веществами, которые убивают раковые клетки. Он помогает в производстве и распространении лекарств там, где производители энергично работают над ускорением внедрения этих лекарств в условиях пандемии.