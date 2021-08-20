Рішення запроваджене в межах "Міланського міського проєкту безпеки", розробленого спільно з Safety21 та Municipia. Нововведення є частиною європейської програми European Vision Zero, що покликана зменшити кількість жертв на автомобільних дорогах до нуля до 2030 року.

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Як це працює

Фахівці розробили рішення, яке складається з

цифрової системи – вона активується при увімкненні жовтого сигналу світлофора; камери – автоматично фіксує ігнорування зупинки перед стоп-лінією та проїзд на заборонені сигнали.

Крім того, система має функцію відеозапису та з'єднання з Інтернетом, тож автоматично передає дані про інцидент у відповідні структури.

Проєкт є експериментальним, тож наразі системи проходять випробування. Якщо система продемонструє ефективність, її масштабуватимуть далі.