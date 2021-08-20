Решение введено в рамках "Миланского городского проекту безопасности", разработанного совместно с Safety21 и Municipia. Нововведение является частью европейской программы European Vision Zero, которая призвана уменьшить количество жертв на автомобильных дорогах к нулю к 2030 году.
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Как это работает
Специалисты разработали решение, которое состоит из:
- цифровой системы – она активируется при включении желтого сигнала светофора;
- камеры – автоматически фиксирует игнорирование остановки перед стоп-линией и проезд на запрещающий сигнал.
Проект является экспериментальным, поэтому пока системы проходят испытания. Если система продемонстрирует эффективность, ее будут масштабировать дальше.