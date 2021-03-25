Компанія Nova Innovation встановила першу станцію для заряджання електромобілів, яка працює коштом припливної енергії. Вона розташована на острові Йелл (Шетландські острови).

Зарядний пункт встановили у гавані Cullivoe біля берегів Bluemull Sound, протоки між північними Шетландськими островами Унст і Йелл. Він експлуатується ChargePlace Scotland, національною мережею зарядки EV, що належить і керується урядом Шотландії.

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Установка точки зарядки EV Cullivoe профінансована компанією Transport Scotland в рамках програми переходу на екологічно чисту енергію. Нещодавно уряд Шотландії оголосив про те, що продаж нових бензинових та дизельних автомобілів закінчиться до 2032 року.

Перша у світі зарядна станція, яка працює коштом припливної енергії / Nova Innovation

За словами секретаря Кабінету міністрів з питань транспорту, інфраструктури та зв'язку Майкла Метесона, Nova Innovation ще раз демонструє, що Шотландія залишається в центрі розвитку транспортних рішень з нульовими викидами.

"Мені приємно, що урядове фінансування Шотландії дозволяє встановити новий пункт заряду, який повністю працює на відновлюваних джерелах енергії припливів і відливів. Цей тип інновацій є ключовим у реагуванні на глобальну кліматичну надзвичайну ситуацію та висвітлює можливості, які можна реалізувати в Шотландії, під час переходу до чистої нульової економіки", – підсумував він.

Про станцію

Турбіни в приливному масиві Шетландських островів постачають енергію, яка перетворюється в електрику для точки заряду. Кожна турбіна потужністю 100 кВт може забезпечити достатньо електроенергії, щоб за годину зарядити дві батареї Тесла на 50 кВт-год.

Турбіна Nova Innovation / Фото Nova Innovation

Довідка: Приливні турбіни Nova Innovation забезпечують шетландські будинки та підприємства електроенергією вже понад 5 років. Сьогодні там розташовано 4 турбіни потужністю 100 кВт, а зібрана енергія спрямовується до берегових акумуляторних батарей Tesla. Nova Innovation планує додати ще 2 в найближчі роки. Так, турбіни зможуть забезпечувати до 30 000 електрозарядів щороку.