В Шотландии установили первую в мире зарядную станцию, которая работает от приливов
Компания Nova Innovation установила первую станцию для подзарядки электромобилей, которая работает за счет приливной энергии. Она расположена на острове Йелл (Шетландские острова).
Источник:New Atlas
Зарядный пункт установили в гавани Cullivoe у берегов Bluemull Sound, протоки между северными Шетландских островов Унст и Йелла. Он эксплуатируется ChargePlace Scotland, национальной сетью зарядки EV, что относится и руководствуется правительством Шотландии.
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Установка точки зарядки EV Cullivoe профинансирована компанией Transport Scotland в рамках программы перехода на экологически чистую энергию. Недавно правительство Шотландии объявило о том, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей закончится к 2032 году.
Первая в мире зарядная станция, которая работает за счет приливной энергии / Nova Innovation
По словам секретаря Кабинета министров по вопросам транспорта, инфраструктуры и связи Майкла Мэтесона, Nova Innovation еще раз демонстрирует, что Шотландия остается в центре развития транспортных решений с нулевыми выбросами.
"Мне приятно, что правительственное финансирование Шотландии позволяет установить новый пункт заряда, который полностью работает на возобновляемых источниках энергии приливов и отливов. Этот тип инноваций является ключевым в реагировании на глобальную климатическую чрезвычайную ситуацию и освещает возможности, которые можно реализовать в Шотландии, при переходе к чистой нулевой экономики", – подытожил он.
О станции
Турбины в приливном массиве Шетландских островов поставляют энергию, которая превращается в электричество для точки заряда. Каждая турбина мощностью 100 кВт может обеспечить достаточно электроэнергии, чтобы за час зарядить две батареи Тesla на 50 кВт-час.
Турбина Nova Innovation / Фото Nova Innovation
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