Компания Nova Innovation установила первую станцию для подзарядки электромобилей, которая работает за счет приливной энергии. Она расположена на острове Йелл (Шетландские острова).

Зарядный пункт установили в гавани Cullivoe у берегов Bluemull Sound, протоки между северными Шетландских островов Унст и Йелла. Он эксплуатируется ChargePlace Scotland, национальной сетью зарядки EV, что относится и руководствуется правительством Шотландии.

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Установка точки зарядки EV Cullivoe профинансирована компанией Transport Scotland в рамках программы перехода на экологически чистую энергию. Недавно правительство Шотландии объявило о том, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей закончится к 2032 году.

Первая в мире зарядная станция, которая работает за счет приливной энергии / Nova Innovation

По словам секретаря Кабинета министров по вопросам транспорта, инфраструктуры и связи Майкла Мэтесона, Nova Innovation еще раз демонстрирует, что Шотландия остается в центре развития транспортных решений с нулевыми выбросами.

"Мне приятно, что правительственное финансирование Шотландии позволяет установить новый пункт заряда, который полностью работает на возобновляемых источниках энергии приливов и отливов. Этот тип инноваций является ключевым в реагировании на глобальную климатическую чрезвычайную ситуацию и освещает возможности, которые можно реализовать в Шотландии, при переходе к чистой нулевой экономики", – подытожил он.

О станции

Турбины в приливном массиве Шетландских островов поставляют энергию, которая превращается в электричество для точки заряда. Каждая турбина мощностью 100 кВт может обеспечить достаточно электроэнергии, чтобы за час зарядить две батареи Тesla на 50 кВт-час.

Турбина Nova Innovation / Фото Nova Innovation

Справка: Приливные турбины Nova Innovation обеспечивают шетландские дома и предприятия электроэнергией уже более 5 лет. Сегодня там расположены 4 турбины мощностью 100 кВт, а собранная энергия направляется в береговые аккумуляторные батареи Tesla. Nova Innovation планирует добавить еще 2 в ближайшие годы. Таким образом, турбины смогут обеспечивать до 30 000 электрозарядов ежегодно.