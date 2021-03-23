У Норвегії фахівці розробили унікальні вітряки циліндричної форми, які працюють спільно з сонячними батареями. Стартап Vortex Bladeless пропонує сучасні системи, які не мають традиційних лопатей.

Інноваційне рішення допоможе власникам домівок та компаніям заощаджувати кошти, адже такі установки цілком придатні для використання в умовах міста.

Читайте також В ОАЕ тестуватимуть безпілотники, які здатні викликати дощ

Як працюють

Системи Vortex Bladeless, як і класичні вітряки, генерують енергію з вітру, однак дещо іншим шляхом. Новітня установка виробляє електрику шляхом вібрацій та потужних нахилів в сторони. Технологія є абсолютно безшумною.

За словами розробників, VB відмінно працюють у тандемі з сонячними батареями, які виробляють електрику вдень. Що ж до вітру, то його швидкість, зазвичай, вища вночі.

Головна перевага технології полягає в мінімальному впливі на навколишнє середовище, низьких витратах на експлуатацію та технічне обслуговування турбіни,

– заявив співвласник стартапу Девід Яньес.

Інноваційні вітряки Vortex Bladeless: дивіться відео

Нещодавно проєкт отримав схвалення норвезької державної енергетичної компанії Equinor, яка назвала Vortex одним з 10 найцікавіших стартапів в енергетичному секторі.