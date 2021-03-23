Норвезькі вчені створили незвичайні вітряки: вони не мають лопатей та підходять для міста
У Норвегії фахівці розробили унікальні вітряки циліндричної форми, які працюють спільно з сонячними батареями. Стартап Vortex Bladeless пропонує сучасні системи, які не мають традиційних лопатей.
Джерело:The Guardian
Інноваційне рішення допоможе власникам домівок та компаніям заощаджувати кошти, адже такі установки цілком придатні для використання в умовах міста.
Читайте також В ОАЕ тестуватимуть безпілотники, які здатні викликати дощ
Як працюють
Системи Vortex Bladeless, як і класичні вітряки, генерують енергію з вітру, однак дещо іншим шляхом. Новітня установка виробляє електрику шляхом вібрацій та потужних нахилів в сторони. Технологія є абсолютно безшумною.
За словами розробників, VB відмінно працюють у тандемі з сонячними батареями, які виробляють електрику вдень. Що ж до вітру, то його швидкість, зазвичай, вища вночі.
Головна перевага технології полягає в мінімальному впливі на навколишнє середовище, низьких витратах на експлуатацію та технічне обслуговування турбіни,
– заявив співвласник стартапу Девід Яньес.
Інноваційні вітряки Vortex Bladeless: дивіться відео
Поділитися новиною