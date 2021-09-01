Школи Запорізької області отримали новенькі автобуси: фото

Територіальні громади Запорізької області отримали новий транспорт для перевезення дітей. Так, сільським школам передали 10 автобусів.

В межах програми передбачено створення потужного автопарку для потреб школярів. Автобуси вирушили до Василівки, Токмака, Приазовської, Новомиколаївської, Більмацької, Розівської, Якимівської та Петро-Михайлівської громад.

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Коли ми – обласна влада та керівники громад об'єднуємо зусилля, то маємо ось такий якісний результат. Сьогодні ці 10 шкільних автобусів попрямують у 8 територіальних громад області, і це не останній раз,

– зауважив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.

Що відомо про програму

виробник транспортних засобів – Запорізький автомобілебудівний завод;

вартість одного автобуса – приблизно 1,5 мільйона гривень;

автотранспорт оснащений зручними кріслами для дітей різного віку та місцями для супроводжуючих осіб;

невдовзі громади області отримають ще 10 нових автобусів;

у нових одиницях техніки виробник також врахує вимоги інклюзії – встановить на автобус гідравлічні підіймачі або пандуси.

Нові автобуси для шкіл Запорізької області / Фото пресслужби Запорізької державної адміністрації

У відомстві зауважують, що головна мета – забезпечення безперебійного трансферу школярів до навчальних закладів у сільській місцевості. Особливу важливість становлять ділянки, де надзвичайно складно дістатися до школи.