В межах програми передбачено створення потужного автопарку для потреб школярів. Автобуси вирушили до Василівки, Токмака, Приазовської, Новомиколаївської, Більмацької, Розівської, Якимівської та Петро-Михайлівської громад.
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Коли ми – обласна влада та керівники громад об'єднуємо зусилля, то маємо ось такий якісний результат. Сьогодні ці 10 шкільних автобусів попрямують у 8 територіальних громад області, і це не останній раз,
– зауважив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.
Що відомо про програму
- виробник транспортних засобів – Запорізький автомобілебудівний завод;
- вартість одного автобуса – приблизно 1,5 мільйона гривень;
- автотранспорт оснащений зручними кріслами для дітей різного віку та місцями для супроводжуючих осіб;
- невдовзі громади області отримають ще 10 нових автобусів;
- у нових одиницях техніки виробник також врахує вимоги інклюзії – встановить на автобус гідравлічні підіймачі або пандуси.
Нові автобуси для шкіл Запорізької області / Фото пресслужби Запорізької державної адміністрації