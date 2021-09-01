В рамках программы предусмотрено создание мощного автопарка для нужд школьников. Автобусы отправились в Васильевку, Токмак, Приазовскую, Новониколаевскую, Бильмацкую, Розовскую, Якимовскую и Петро-Михайловскую общины.
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Когда мы – областная власть и руководители общин объединяем усилия, то есть вот такой качественный результат. Сегодня эти 10 школьных автобусов отправятся в 8 территориальных общин области, и это не последний раз,
– отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.
Что известно о программе
- производитель транспортных средств – Запорожский автомобилестроительный завод;
- стоимость одного автобуса – примерно 1,5 миллиона гривен;
- автотранспорт оснащен удобными креслами для детей разного возраста и местами для сопровождающих лиц;
- вскоре общины области получат еще 10 новых автобусов;
- в новых единицах техники производитель также учтет требования инклюзии – установит на автобус гидравлические подъемники или пандусы.
Новые автобусы для школ Запорожской области / Фото пресс-службы Запорожской государственной администрации