Ця громадська організація навчає людей мінімізувати відходи та раціонально використовувати природні ресурси.

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Раніше усе, що викидали мешканці міста, вивозилося за кілька кілометрів від центру на Макухівське сміттєзвалище, яке мали закрити ще на початку 2000-х.

Сміттєзвалище часто самозаймається, спричиняючи викиди токсичних речовин у повітря. Тому особливо шкідливо, якщо в таке місце потрапляють небезпечні відходи, як-от:

батарейки;

ртутні термометри;

чи люмінесцентні лампи.

Чому ці відходи – небезпечні

Одна батарейка АА (пальчикова), потрапивши в землю, здатна забруднити 16 квадратів ґрунту та 400 літрів питної води. Щороку в Україну завозять кілька тисяч тонн батарейок.

Після використання більшість потрапляє на сміттєзвалища й десятиліттями отруює довкілля. Аналогічна ситуація – з ртутними термометрами, люмінесцентними лампами.

Чим займається "Еколтава"

У 2013 році виникло об'єднання "Еколтава", аби розв'язати проблему зі збором відходів у місті. Передусім, створюючи систему роздільного збору сміття і подальшої переробки.

Зверніть увагу! Один із важливих аспектів діяльності спільноти – боротьба за закриття і рекультивацію Макухівського сміттєзвалища.

"Я дуже рада, що суспільство зараз доросло до такого рівня, коли ми погоджуємося іноді на компроміс", – наголосила Марина Цигрик, виконавча директорка "Еколтави".

Вона підкреслила, що завдяки цьому вдається працювати усім разом – владі, місцевій громаді та, власне, громадській організації.

Відпрацьовані відходи збирає екобус

Завдяки зусиллям організації з'явився також екобус, який збирає по всій Полтавщині відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри.

Після збору небезпечних відходів він вирушає на склад у Полтаву, де залишає вантаж на зберігання.

Звідти зібрані лампи та термометри відправляють у Львів на державне підприємство "Бондарівка".

Там відбувається демеркуризація, тобто вимивання ртуті з забрудненої ємності та її хімічна обробка.

тобто вимивання ртуті з забрудненої ємності та її хімічна обробка. Так вона втрачає здатність випаровуватись, розчинятись та потрапляти до організму людини.

У батарейок – інша доля, вони їдуть на завод Green WEEE до Румунії, де їх безпечно утилізовують.



Екобус на Полтавщині / Фото Ukraїner, Альберт Лорес

Організація вчить, що робити з відходами

Окрім того, організація приділяє значну увагу просвіті, навчає правильного поводження з відходами та природними ресурсами не лише в Полтаві.

А що важливо – у селах, де раніше цього ніхто не робив. За спостереженням екоактивістів, коли громади побачили можливості змін, вони самі почали їх прагнути.

Більше про діяльність "Еколтави": дивіться у відео Ukraїner