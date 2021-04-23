Ця громадська організація навчає людей мінімізувати відходи та раціонально використовувати природні ресурси.
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Раніше усе, що викидали мешканці міста, вивозилося за кілька кілометрів від центру на Макухівське сміттєзвалище, яке мали закрити ще на початку 2000-х.
Сміттєзвалище часто самозаймається, спричиняючи викиди токсичних речовин у повітря. Тому особливо шкідливо, якщо в таке місце потрапляють небезпечні відходи, як-от:
- батарейки;
- ртутні термометри;
- чи люмінесцентні лампи.
Чому ці відходи – небезпечні
Одна батарейка АА (пальчикова), потрапивши в землю, здатна забруднити 16 квадратів ґрунту та 400 літрів питної води. Щороку в Україну завозять кілька тисяч тонн батарейок.
Після використання більшість потрапляє на сміттєзвалища й десятиліттями отруює довкілля. Аналогічна ситуація – з ртутними термометрами, люмінесцентними лампами.
Чим займається "Еколтава"
У 2013 році виникло об'єднання "Еколтава", аби розв'язати проблему зі збором відходів у місті. Передусім, створюючи систему роздільного збору сміття і подальшої переробки.
"Я дуже рада, що суспільство зараз доросло до такого рівня, коли ми погоджуємося іноді на компроміс", – наголосила Марина Цигрик, виконавча директорка "Еколтави".
Вона підкреслила, що завдяки цьому вдається працювати усім разом – владі, місцевій громаді та, власне, громадській організації.
Відпрацьовані відходи збирає екобус
Завдяки зусиллям організації з'явився також екобус, який збирає по всій Полтавщині відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри.
- Після збору небезпечних відходів він вирушає на склад у Полтаву, де залишає вантаж на зберігання.
- Звідти зібрані лампи та термометри відправляють у Львів на державне підприємство "Бондарівка".
- Там відбувається демеркуризація, тобто вимивання ртуті з забрудненої ємності та її хімічна обробка.
- Так вона втрачає здатність випаровуватись, розчинятись та потрапляти до організму людини.
- У батарейок – інша доля, вони їдуть на завод Green WEEE до Румунії, де їх безпечно утилізовують.
Екобус на Полтавщині / Фото Ukraїner, Альберт Лорес
Організація вчить, що робити з відходами
Окрім того, організація приділяє значну увагу просвіті, навчає правильного поводження з відходами та природними ресурсами не лише в Полтаві.
А що важливо – у селах, де раніше цього ніхто не робив. За спостереженням екоактивістів, коли громади побачили можливості змін, вони самі почали їх прагнути.
Більше про діяльність "Еколтави": дивіться у відео Ukraїner