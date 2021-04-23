Ця громадська організація навчає людей мінімізувати відходи та раціонально використовувати природні ресурси.

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Раніше усе, що викидали мешканці міста, вивозилося за кілька кілометрів від центру на Макухівське сміттєзвалище, яке мали закрити ще на початку 2000-х.

Сміттєзвалище часто самозаймається, спричиняючи викиди токсичних речовин у повітря. Тому особливо шкідливо, якщо в таке місце потрапляють небезпечні відходи, як-от:

  • батарейки;
  • ртутні термометри;
  • чи люмінесцентні лампи.

Чому ці відходи – небезпечні

Одна батарейка АА (пальчикова), потрапивши в землю, здатна забруднити 16 квадратів ґрунту та 400 літрів питної води. Щороку в Україну завозять кілька тисяч тонн батарейок.

Після використання більшість потрапляє на сміттєзвалища й десятиліттями отруює довкілля. Аналогічна ситуація – з ртутними термометрами, люмінесцентними лампами.

Чим займається "Еколтава"

У 2013 році виникло об'єднання "Еколтава", аби розв'язати проблему зі збором відходів у місті. Передусім, створюючи систему роздільного збору сміття і подальшої переробки.

"Я дуже рада, що суспільство зараз доросло до такого рівня, коли ми погоджуємося іноді на компроміс", – наголосила Марина Цигрик, виконавча директорка "Еколтави".

Вона підкреслила, що завдяки цьому вдається працювати усім разом – владі, місцевій громаді та, власне, громадській організації.

Відпрацьовані відходи збирає екобус

Завдяки зусиллям організації з'явився також екобус, який збирає по всій Полтавщині відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри.

  • Після збору небезпечних відходів він вирушає на склад у Полтаву, де залишає вантаж на зберігання.
  • Звідти зібрані лампи та термометри відправляють у Львів на державне підприємство "Бондарівка".
  • Там відбувається демеркуризація, тобто вимивання ртуті з забрудненої ємності та її хімічна обробка.
  • Так вона втрачає здатність випаровуватись, розчинятись та потрапляти до організму людини.
  • У батарейок – інша доля, вони їдуть на завод Green WEEE до Румунії, де їх безпечно утилізовують.

Екобус на Полтавщині
Екобус на Полтавщині / Фото Ukraїner, Альберт Лорес

Організація вчить, що робити з відходами

Окрім того, організація приділяє значну увагу просвіті, навчає правильного поводження з відходами та природними ресурсами не лише в Полтаві.

А що важливо – у селах, де раніше цього ніхто не робив. За спостереженням екоактивістів, коли громади побачили можливості змін, вони самі почали їх прагнути.

Більше про діяльність "Еколтави": дивіться у відео Ukraїner