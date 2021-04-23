Эта общественная организация учит людей минимизировать отходы и рационально использовать природные ресурсы.

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Ранее все, что выбрасывали жители города, вывозилось в нескольких километрах от центра на Макухивскую свалку, которую должны были закрыть еще в начале 2000-х.

Свалка часто самовоспламеняется, вызывая выбросы токсичных веществ в воздух. Поэтому особенно вредно, если в такое место попадают опасные отходы, а именно:

батарейки;

ртутные термометры;

или люминесцентные лампы.

Почему эти отходы – опасные

Одна батарейка АА (пальчиковая), попав в землю, способна загрязнить 16 квадратов почвы и 400 литров питьевой воды. Ежегодно в Украину завозят несколько тысяч тонн батареек.

После использования большинство попадает на свалки и десятилетиями отравляет окружающую среду. Аналогичная ситуация – со ртутными термометрами, люминесцентными лампами.

Чем занимается "Еколтава"

В 2013 году возникло объединение "Еколтава", чтобы решить проблему со сбором отходов в городе. Прежде всего, создавая систему раздельного сбора мусора и дальнейшей переработки.

Обратите внимание! Один из важных аспектов деятельности сообщества – борьба за закрытие и рекультивацию Макухивской свалки.

"Я очень рада, что общество сейчас доросло до такого уровня, когда мы соглашаемся иногда на компромисс", – подчеркнула Марина Цигрик, исполнительная директор "Еколтавы".

Она отметила, что благодаря этому удается работать всем вместе – власти, местной общине и, собственно, общественной организации.

Отработанные отходы собирает екобус

Благодаря усилиям организации появился также екобус, который собирает по всей Полтавской области отработанные батарейки, люминесцентные лампы и ртутные термометры.

После сбора опасных отходов он отправляется на склад в Полтаву, где оставляет груз на хранение.

Оттуда собраны лампы и термометры отправляют во Львов на государственное предприятие "Бондаровка".

Там происходит демеркуризация, то есть вымывание ртути с загрязненной емкости и ее химическая обработка.

то есть вымывание ртути с загрязненной емкости и ее химическая обработка. Так она теряет способность испаряться, растворяться и попадать в организм человека.

В батареек – другая судьба, они едут на завод Green WEEE в Румынию, где их безопасно утилизируют.



Екобус на Полтавщине / Фото Ukraїner, Альберт Лорес

Организация учит, что делать с отходами

Кроме того, "Екобус" уделяет значительное внимание просвещению, учит правильному обращению с отходами и природными ресурсами не только в Полтаве.

А что важно – в селах, где раньше этого никто не делал. По наблюдению эко-активистов, когда общины увидели возможности изменений, они сами начали к ним стремиться.

Больше о деятельности "Еколтавы": смотрите в видео Ukraїner