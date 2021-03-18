Что повышает производительность в течение рабочего дня: полезный совет
Американские ученые установили, что короткие перерывы в течение рабочего дня уменьшают усталость и положительно влияют на производительность. Регулярные тайм-ауты помогают эффективно распределять энергетические ресурсы.
Источник:EurekAlert
Эксперты убеждены, что работодатели должны заботиться о здоровье работников, ведь это напрямую влияет на качество их работы.
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Наше исследование показывает, что в интересах компании – предоставить работникам автономию с точки зрения решений о небольших перерывах, когда они необходимы. Это помогает работникам оставаться энергичными и эффективно выполнять свою работу в течение дня,
– отметила соавтор исследования и доцент кафедры психологии в Университете штата Северная Каролина София Чо.
Исследование
Аналитики провели два эксперимента. Во время первого исследования опросили 98 работников США. Респондентам предлагалось заполнять два опроса в день (утром и в конце рабочего дня) в течение 10 рабочих дней.
Второе исследование включало 222 работника Южной Кореи. В этом исследовании участники проходили три опроса в день (утром, после обеда и в конце рабочего дня) в течение 5 рабочих дней.
Вопросы в обоих исследованиях были направлены на сбор данных о:
- качестве сна;
- уровне усталости;
- рабочем поведении;
- опыте различных типов перерывов.
По словам Софии Чо, когда люди думают, что работодатель заботится об их здоровье, они чувствуют себя более уполномоченными свободно принимать решение о том, когда делать тайм-ауты и какой тип перерыва выбрать. В результате это хорошо как для работодателя, так и для работника.
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