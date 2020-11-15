Компанія Scendo представила Snapods з технологією MagSafe– перші у світі навушники TWS HiFi. Розробка поєднує практичний дизайн та високоякісний звук.

Snapods мають зарядний чохол, який кріпиться за допомогою MagSafe до задньої спинки останніх моделей iPhone. Навушники можна приєднати до інших пристроїв за допомогою спеціальної пластини, яка йде в комплекті, пише Gizmochina.

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TWS (true wireless stereo) Технологія, яка дозволяє двом окремим Bluetooth-аудіопристроям працювати в режимі стерео гарнітури.

Що відомо про розробку?

Акумулятор

Чохол підтримує бездротову зарядку, а також має вбудований акумулятор, який забезпечує автономність Snapods до 45 годин. Без підзарядки навушники можуть безперервно працювати близько 5 годин.

Високоякісний звук

Snapods оснащені:

13-міліметровими драйверами;

процесором Qualcomm 3040 з модулем Bluetooth 5.2;

двома мікрофонами з технологією придушення звуку Qualcomm cVc 8.0;

сенсорними панелями для управління музикою;

підтримкою AptX / AAC;

портом USB-C;

захистом IPX5.

Додаткові функції

Мікрокамери оснащені технологією True Wireless Mirroring, яка дозволяє плавно і швидко перемикатися між двома навушниками. Це допомагає знизити енергоспоживання до 50 відсотків.

У навушниках використовуються алгоритми стиснення AAC і aptX для бездротової передачі якісного звуку. Один алгоритм використовується компанією Apple, а інший – більшістю Android-пристроїв. Тож пристрій можна під'єднувати до різних брендів гаджетів.

Поєднуючи чіткий звук з практичним дизайном, навушники пропонують справжню універсальність. Очікується, що Snapods TWS Earbuds з MagSafe будуть запущені в продаж найближчим часом.

Перші навушники TWS з технологією MagSafe: дивіться відео