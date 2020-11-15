Компания Scendo представила Snapods с технологией MagSafe – первые в мире наушники TWS HiFi. Разработка сочетает практичный дизайн и высококачественный звук.

Snapods имеют зарядный чехол, который крепится с помощью MagSafe к задней спинке последних моделей iPhone. Наушники можно присоединить к другим устройствам с помощью специальной пластины, которая идет в комплекте, пишет Gizmochina.

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TWS (true wireless stereo) Технология, которая позволяет двум отдельным Bluetooth-аудиоустройствам работать в режиме стерео гарнитуры.

Что известно о разработке?

Аккумулятор

Чехол поддерживает беспроводную зарядку, а также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает автономность Snapods до 45 часов. Без подзарядки наушники могут беспрерывно работать около 5 часов.

Высококачественный звук

Snapods оснащены:

13-миллиметровыми драйверами;

процессором Qualcomm 3040 с модулем Bluetooth 5.2;

двумя микрофонами с технологией подавления звука Qualcomm cVc 8.0;

сенсорными панелями для управления музыкой;

поддержкой AptX / AAC;

портом USB C;

защитой IPX5.

Дополнительные функции

Микрокамеры оснащены технологией TrueWireless Mirroring, которая позволяет плавно и быстро переключаться между двумя наушниками. Это помогает снизить энергопотребление до 50 процентов.

В наушниках используются алгоритмы сжатия AAC и aptX для беспроводной передачи качественного звука. Один алгоритм используется компанией Apple, а другой – большинством Android-устройств, а значит устройство можно подключать к различным брендам гаджетов.