Scendo представляет первые TWS-наушники с технологией MagSafe: видео
Компания Scendo представила Snapods с технологией MagSafe – первые в мире наушники TWS HiFi. Разработка сочетает практичный дизайн и высококачественный звук.
Snapods имеют зарядный чехол, который крепится с помощью MagSafe к задней спинке последних моделей iPhone. Наушники можно присоединить к другим устройствам с помощью специальной пластины, которая идет в комплекте, пишет Gizmochina.
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Что известно о разработке?
Аккумулятор
Чехол поддерживает беспроводную зарядку, а также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает автономность Snapods до 45 часов. Без подзарядки наушники могут беспрерывно работать около 5 часов.
Высококачественный звук
Snapods оснащены:
- 13-миллиметровыми драйверами;
- процессором Qualcomm 3040 с модулем Bluetooth 5.2;
- двумя микрофонами с технологией подавления звука Qualcomm cVc 8.0;
- сенсорными панелями для управления музыкой;
- поддержкой AptX / AAC;
- портом USB C;
- защитой IPX5.
Дополнительные функции
Микрокамеры оснащены технологией TrueWireless Mirroring, которая позволяет плавно и быстро переключаться между двумя наушниками. Это помогает снизить энергопотребление до 50 процентов.
В наушниках используются алгоритмы сжатия AAC и aptX для беспроводной передачи качественного звука. Один алгоритм используется компанией Apple, а другой – большинством Android-устройств, а значит устройство можно подключать к различным брендам гаджетов.
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