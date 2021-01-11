Samsung розробляє нового домашнього робота: що вмітиме, відео
Компанія Samsung працює над роботом, який зможе збирати білизну, завантажувати посудомийну машину, сервірувати стіл, наливати й навіть приносити вам вино. Розробка має назву Bot Handy.
За словами президента Samsung Research Себастьяна Сіна, Bot Handy має бути "продовженням вас на кухні, у вітальні та в будь-якому іншому місці, де вам може знадобитися додаткова рука". Про це стало відомо на пресконференції CES від Samsung.
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Bot Handy: що відомо?
Пристрій розпізнаватиме об'єкти за допомогою камери та ШІ. Домашній робот Bot Handy оснащений великими цифровими очима, які змінюють вираз, коли він рухається. Робот має одну руку, яка може обертатися в трьох точках – в плечі, лікті та зап’ясті. Bot Handy може рухатися по кімнаті, обертатися і підійматися. Він також зможе оцінити матеріал, з якого зроблені різні предмети, щоб захопити їх із потрібною силою.
Інші оновлення
Окрім Bot Handy, Samsung також представила оновлену версію Bot Care – роботизованого помічника та супутника. Вперше його концепцію компанія презентувала у 2019 році. Робот нагадуватиме про перерву від роботи, заплановану зустріч або нараду.
Домашній робот Bot Handy: дивіться відео
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