Компанія Samsung працює над роботом, який зможе збирати білизну, завантажувати посудомийну машину, сервірувати стіл, наливати й навіть приносити вам вино. Розробка має назву Bot Handy.

За словами президента Samsung Research Себастьяна Сіна, Bot Handy має бути "продовженням вас на кухні, у вітальні та в будь-якому іншому місці, де вам може знадобитися додаткова рука". Про це стало відомо на пресконференції CES від Samsung.

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Bot Handy: що відомо?

Пристрій розпізнаватиме об'єкти за допомогою камери та ШІ. Домашній робот Bot Handy оснащений великими цифровими очима, які змінюють вираз, коли він рухається. Робот має одну руку, яка може обертатися в трьох точках – в плечі, лікті та зап’ясті. Bot Handy може рухатися по кімнаті, обертатися і підійматися. Він також зможе оцінити матеріал, з якого зроблені різні предмети, щоб захопити їх із потрібною силою.

Інші оновлення

Окрім Bot Handy, Samsung також представила оновлену версію Bot Care – роботизованого помічника та супутника. Вперше його концепцію компанія презентувала у 2019 році. Робот нагадуватиме про перерву від роботи, заплановану зустріч або нараду.

Наразі Bot Handy перебуває на етапі розробки, тож достеменно невідомо, коли Samsung випустить новинку. Скільки коштуватиме робот також не зазначається.

Домашній робот Bot Handy: дивіться відео