Samsung разрабатывает нового домашнего робота: что будет уметь, видео
Компания Samsung работает над роботом, который сможет собирать белье, загружать посудомоечную машину, сервировать стол, наливать и даже приносить вам вино. Разработка называется Bot Handy.
По словам президента Samsung Research Себастьяна Сина, Bot Handy должен быть "продолжением вас на кухне, в гостиной и в любом другом месте, где вам может понадобиться дополнительная рука". Об этом стало известно на пресс-конференции CES от Samsung.
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Bot Handy: что известно?
Устройство будет распознавать объекты с помощью камеры и ИИ. Домашний робот Bot Handy оснащен большими цифровыми глазами, которые меняют выражение, когда он движется. Робот имеет одну руку, которая может вращаться в трех точках – в плече, локте и запястье. Bot Handy может двигаться по комнате, вращаться и подниматься. Он также сможет оценить материал, из которого сделаны различные предметы, чтобы захватить их с нужной силой.
Другие обновления
Кроме Bot Handy, Samsung также представила обновленную версию Bot Care – роботизированного помощника и спутника. Впервые его концепцию компания представила в 2019 году. Робот будет напоминать о перерыве от работы, запланированной встрече или совещании.
Домашний робот Bot Handy: смотрите видео
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