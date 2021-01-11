Компания Samsung работает над роботом, который сможет собирать белье, загружать посудомоечную машину, сервировать стол, наливать и даже приносить вам вино. Разработка называется Bot Handy.

По словам президента Samsung Research Себастьяна Сина, Bot Handy должен быть "продолжением вас на кухне, в гостиной и в любом другом месте, где вам может понадобиться дополнительная рука". Об этом стало известно на пресс-конференции CES от Samsung.

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Bot Handy: что известно?

Устройство будет распознавать объекты с помощью камеры и ИИ. Домашний робот Bot Handy оснащен большими цифровыми глазами, которые меняют выражение, когда он движется. Робот имеет одну руку, которая может вращаться в трех точках – в плече, локте и запястье. Bot Handy может двигаться по комнате, вращаться и подниматься. Он также сможет оценить материал, из которого сделаны различные предметы, чтобы захватить их с нужной силой.

Другие обновления

Кроме Bot Handy, Samsung также представила обновленную версию Bot Care – роботизированного помощника и спутника. Впервые его концепцию компания представила в 2019 году. Робот будет напоминать о перерыве от работы, запланированной встрече или совещании.

Сейчас Bot Handy находится на этапе разработки, поэтому неизвестно, когда Samsung выпустит новинку. Сколько будет стоить робот также не указывается.

Домашний робот Bot Handy: смотрите видео