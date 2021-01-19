Досліджуватиме морське дно: Saildrone представила автономне судно – відео
Американська компанія Saildrone показала нове автономне судно Surveyor. Воно живиться енергією вітру, може працювати автономно або ж керуватися дистанційно з берега.
Для чого розробили Surveyor
Судно оснащене обладнанням, необхідним для картографування морського дна навіть на глибині 7 000 кілометрів, пише New Atlas.
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Хоча нове судно Saildrone рухається завдяки вітру, воно використовує сонячну енергію для живлення бортової електроніки. Мовиться про навігаційні системи, морські та атмосферні датчики.
Модель Saildrone Surveyor робить акцент на картографуванні морського дна, яке досі вивчене недостатньо. Судно збиратиме зразки ДНК з товщі води, аби досліджувати морські організми.
Який вигляд має автономне судно, розроблене американцями: дивіться відео Saildrone
Розробники про Saildrone Surveyor
Перші випробування автономного судна на воді відбудуться вже до кінця січня 2020 року. Після цього мають намір провести тестові місії між Сан-Франциско і Гаваями.
У Saildrone заявляють, що їхній парк "морських безпілотників" вже провів у морі понад 10 000 днів, довівши свою цінність для науки, картографії та морської безпеки.
Зокрема, у компанії обіцяють, що Saildrone Surveyor зможе допомогти людству "заповнити масивні прогалини у розумінні морського середовища".
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