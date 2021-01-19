Американська компанія Saildrone показала нове автономне судно Surveyor. Воно живиться енергією вітру, може працювати автономно або ж керуватися дистанційно з берега.

Для чого розробили Surveyor

Судно оснащене обладнанням, необхідним для картографування морського дна навіть на глибині 7 000 кілометрів, пише New Atlas.

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Хоча нове судно Saildrone рухається завдяки вітру, воно використовує сонячну енергію для живлення бортової електроніки. Мовиться про навігаційні системи, морські та атмосферні датчики.

Цікаво! Судно може перебувати на воді до 12 місяців. Це важливо для дослідницьких місій, які збирають довгострокові дані про навколишнє середовище.

Модель Saildrone Surveyor робить акцент на картографуванні морського дна, яке досі вивчене недостатньо. Судно збиратиме зразки ДНК з товщі води, аби досліджувати морські організми.

Який вигляд має автономне судно, розроблене американцями: дивіться відео Saildrone

Розробники про Saildrone Surveyor

Перші випробування автономного судна на воді відбудуться вже до кінця січня 2020 року. Після цього мають намір провести тестові місії між Сан-Франциско і Гаваями.

У Saildrone заявляють, що їхній парк "морських безпілотників" вже провів у морі понад 10 000 днів, довівши свою цінність для науки, картографії та морської безпеки.

Зокрема, у компанії обіцяють, що Saildrone Surveyor зможе допомогти людству "заповнити масивні прогалини у розумінні морського середовища".