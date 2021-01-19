Американская компания Saildrone показала новое автономное судно Surveyor. Оно питается энергией ветра, может работать автономно или управляться дистанционно с берега.

Для чего разработали Surveyor

Судно оснащено оборудованием, необходимым для картографирования морского дна даже на глубине 7 000 километров, пишет New Atlas.

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Хотя новое судно Saildrone движется благодаря ветру, оно использует солнечную энергию для питания бортовой электроники. Говорится о навигационных системах, морских и атмосферных датчиках.

Интересно! Судно может находиться на воде до 12 месяцев. Это важно для исследовательских миссий, которые собирают долгосрочные данные об окружающей среде.

Модель Saildrone Surveyor делает акцент на картографировании морского дна, которое до сих пор изучено недостаточно. Судно будет собирать образцы ДНК из толщи воды, чтобы исследовать морские организмы.

Как выглядит автономное судно, разработанное американцами: смотрите видео Saildrone

Разработчики о Saildrone Surveyor

Первые испытания автономного судна на воде состоятся уже до конца января 2020 года. После этого намерены провести тестовые миссии между Сан-Франциско и Гавайями.

В Saildrone заявляют, что их парк "морских беспилотников" уже провел в море более 10 000 дней, доведя свою ценность для науки, картографии и морской безопасности.

В частности, в компании обещают, что Saildrone Surveyor сможет помочь человечеству "заполнить массивные пробелы в понимании морской среды".