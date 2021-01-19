Будет исследовать морское дно: Saildrone представила автономное судно – видео
Американская компания Saildrone показала новое автономное судно Surveyor. Оно питается энергией ветра, может работать автономно или управляться дистанционно с берега.
Для чего разработали Surveyor
Судно оснащено оборудованием, необходимым для картографирования морского дна даже на глубине 7 000 километров, пишет New Atlas.
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Хотя новое судно Saildrone движется благодаря ветру, оно использует солнечную энергию для питания бортовой электроники. Говорится о навигационных системах, морских и атмосферных датчиках.
Модель Saildrone Surveyor делает акцент на картографировании морского дна, которое до сих пор изучено недостаточно. Судно будет собирать образцы ДНК из толщи воды, чтобы исследовать морские организмы.
Как выглядит автономное судно, разработанное американцами: смотрите видео Saildrone
Разработчики о Saildrone Surveyor
Первые испытания автономного судна на воде состоятся уже до конца января 2020 года. После этого намерены провести тестовые миссии между Сан-Франциско и Гавайями.
В Saildrone заявляют, что их парк "морских беспилотников" уже провел в море более 10 000 дней, доведя свою ценность для науки, картографии и морской безопасности.
В частности, в компании обещают, что Saildrone Surveyor сможет помочь человечеству "заполнить массивные пробелы в понимании морской среды".
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