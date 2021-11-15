Спеціалізовані машини вирушать на оперативне чергування до підпорядкованих підрозділів Головного управління. Вони розташовані у містах: Сєвєродонецьк, Старобільськ та Гірське – 1, 3 та 6 пожежно-рятувальні загони.

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Очікується, що новітня техніка підвищить боєздатність підрозділів та сприятиме оперативному виконанню завдань за призначенням.

А наше першочергове зобов'язання – своїми знаннями та вміннями забезпечити якісну роботу цієї техніки,

– сказав начальник Головного управління ДСНС України у Луганській області Михайло Пшик.

Чим особливі

В автомобілях на базі "МАЗ" з колісною формулою 4 х 4,2 передбачено: