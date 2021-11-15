Специализированные машины отправятся на оперативное дежурство в подчиненные подразделения Главного управления. Они расположены в городах Северодонецк, Старобельск и Горное – 1, 3 и 6 пожарноспасательные отряды.
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Ожидается, что новейшая техника повысит боеспособность подразделений и будет способствовать оперативному выполнению задач по назначению.
А наше первоочередное обязательство – своими знаниями и умениями обеспечить качественную работу этой техники,
– сказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик.
Чем особенны
В автомобилях на базе "МАЗ" с колесной формулой 4х4,2 предусмотрено:
- 5-тонные цистерны для воды и пенообразователя;
- многофункциональные инструменты для проникновения;
- бензиновые генераторы;
- бензорезы и бензопилы;
- компрессоры высокого давления для закачки аппаратов на сжатом воздухе;
- диэлектрические комплекты;
- мощная система освещения, которая позволит спасателям еще качественнее работать в ночное время.