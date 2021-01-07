Сеть тронула история летней беженки из Северной Кореи, которая впервые за 70 лет смогла "посетить" дом своего детства, а точнее – его виртуальную версию.

Почему Хьюн Ми сбежала из Пхеньяна

Хьюн Ми было 13, когда она вместе с родителями и 5 братьями и сестрами убежала из Пхеньяна от боев. Войска приближались к северокорейской столицы, и ее семья планировала скрыться на Юге, пишет CNN.

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Я думала, что убегаем в неделю, но эта неделя растянулась на 70 лет,

– прокомментировала Хьюн, которой уже исполнилось 83.

Правительство Южной Кореи надеется, что новый VR-проект поможет пожилым северокорейским беженцам. Ведь они опасаются, что так и не успеют снова увидеть свою родину.

Справка. Хьюн Ми – известная певица из Южной Кореи. Она стала первой северокорейской беженкой, которая осуществила виртуальную экскурсию родиной.

Война разлучала родных

Таких людей, бежавших из Северной Кореи во время Корейской войны в 1950-х годах, тысячи. Многие из них оказались в Южной Корее, некоторые сейчас проживают в Китае и России.

Как рассказала Хьюн, много северокорейских женщин оставались охранять свои дома. Их мужья и дети бежали, ведь боялись, что погибнут от рук китайских солдат. Считали, что они реже убивают женщин.

Ее семья оставила дома на попечении бабушки 2 младших сестры – в возрасте 6 и 9 лет. Обе страны впоследствии позволили некоторым семьям короткие встречи. Однако большинство тех, кого разлучила война, так и не смогли увидеться.

Подробнее о проекте

Чтобы помочь беженцам из Южной Кореи осуществить их заветную мечту, Министерство объединения Южной Кореи обратилось к Красному Кресту.

Организация начала сотрудничество с Ан Хьо-джин, исполнительным директором VR-компании Tekton Space. Вместе они создали проект, который смог показать беженцам родные места.



Виртуальное путешествие Хьюн Ми / Скриншот с видео CNN



Виртуальный дом Хьюн Ми в Пхеньяне / Фото предоставлено Министерством объединения

Как это удалось?

Компания Tekton Space расспросила Хьюн о ярких моментах из ее детства. В это время дизайнер создавал эскиз на основе услышанного, а женщина проверяла, соответствует ли рисунок воспоминаниям. Затем эскизы превратили в трехмерные проекты. Как рассказал 3D-дизайнер Маун Чен Сок, сначала он очень переживал, удастся ли воспроизвести услышанное. Но когда Хьюн Одела VR-гарнитуру, то не смогла сдержать эмоций. "Я доехала до Северной Кореи!", – воскликнула она.

Эскиз 3D-дизайнера на основе воспоминаний Хен Ми / Фото предоставлено Министерством объединения

Официальных подсчетов северокорейских беженцев в Южной Корее не существует. Но по данным Министерства объединения, с 1988 года для встречи с семьей на Севере зарегистрировались 133 000 человек.