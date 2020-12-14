Датское архитектурное бюро Bjarke Ingels Group представило проект плавучего города BiodiverCity. Его возведут в малайзийском штате Пенанге. Новейший экогород будет состоять из нескольких искусственных островов, соединенных между собой.

Острова станут культурными, деловыми и жилыми центрами BiodiverCity, рассказывает Yako Design.

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Как будет выглядеть инновационный город-архипелаг BiodiverCity в Малайзии / Фото Bjarke Ingels Group

Инфраструктура города

Город-архипелаг будет включать:

более 4,5 километра пляжей;

почти 25 километров набережной;

242 гектара парков.

Острова, из которых будет состоять инновационный город, разделят на районы, где будет проживать до 16 000 человек на территории от 20 до 200 гектаров. Разработчики подчеркивают, что на островах будут функционировать автономные судна и другие виды транспорта. Так, город будет абсолютно свободным от автомобилей, а также – станет комфортным и безопасным для пешеходов.

Город интегрируют в сеть SMART, с помощью которой жители будут получать информацию о потреблении энергии в режиме реального времени. Это позволит сообществу принимать взвешенные решения, связанные с устойчивым развитием.

Инновационный город-архипелаг BiodiverCity в Малайзии / Фото Bjarke Ingels Group

Кроме того, с целью защиты животных архитекторы предусмотрели навесы, водные пути и тротуары.

Как будут строить инновационный город?

Строительство города-архипелага будет происходить при участии частных компаний – Hijjas, Knight Frank и Ernst and Young. Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду разработчики планируют построить большинство зданий из сборных конструкций, бамбука, малайзийской древесины и "зеленого бетона", что изготавливается из вторсырья, а также – применят печать на 3D-принтере.

Будущий город-архипелаг BiodiverCity в Малайзии / Фото Bjarke Ingels Group

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Если Пенанг определяется его богатым культурным разнообразием и богатым биоразнообразием, мы хотели бы представить BiodiverCity как архипелаг, где они могут сосуществовать в созданной человеком экосистеме, а не мешая друг другу,

– отметил основатель компании Bjarke Ingels Group Бьярке Ингельс.

Проект инновационного города-архипелага BiodiverCity в Малайзии / Фото Bjarke Ingels Group