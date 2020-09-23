Из-за глобального потепления в Северо-Ледовитом океане рекордно растаял лед. По мнению ученых, мир постепенно идет к тому, что летом в Арктике его вообще не будет оставаться.

Об этом сообщили ученые Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) Колорадского университета в США, пишет AFP.

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Объемы покрытого льдом океана на Северном полюсе и на юге до Аляски, Канады, Гренландии и России 15 сентября достигли своего минимума – 3,7 миллиона квадратных километров, прежде чем начали снова расти.

Арктический морской лед обычно достигает низшей точки в сентябре, а наивысшей – в марте после зимы. В 2020 году таяние достигло второго самого низкого уровня после 2012 года – соответствующие исследования проводятся с 1979 года.

Это был сумасшедший год на севере, с морским льдом на почти рекордно низком уровне... Жаркие волны в Сибири и массивные лесные пожары,

– прокомментировал Марк Серрезе, директор NSIDC.

"2020 год будет выглядеть как восклицательный знак по тенденции к снижению объема арктического морского льда. Мы направляемся к сезонному, свободному ото льда Ледовитому океану. И этот год – еще один гвоздь в гробу", – добавил он.

Справка. Таяние морского льда непосредственно не способствует повышению уровня моря, ведь он и так находится на воде. Однако уменьшение его объемов означает, что отражается меньше солнечной радиации, а больше поглощается океанами, согревая их.

По словам метеорологов, еще одним тревожным фактором является то, что толщина морского льда стала быстрее уменьшаться. Специалисты объяснили, что решить эти проблемы поможет только борьба с глобальным потеплением.

Активистка Greenpeace Nordic Oceans Лаура Меллер подчеркнула, что по мере таяния Арктики океан будет поглощать больше тепла, поэтому планета все больше подвергаться последствиям изменения климата.

"Нужно остановить глобальное потепление. Быстрого решения для Арктики не существует. Мы не можем защитить систему, не изменив своего отношения к климатическим изменениям", – отметил метеоролог Майкл Тернстром.