Специалисты провели испытания отремонтированных комплексов на полигоне в Херсонской области. Они доказали надлежащее качество работ и высокую эффективность боевых машин, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Топ 9К330 Компактная функционально завершенная и технически совершенная тактическая единица. Эта боевая машина является важным звеном противовоздушной обороны Украины. Вероятность поражения самолета одной ракетой с "Тор" приближается к 77%, вертолета – до 88%, беспилотного летательного аппарата – до 95%.

Представители завода уверяют, что такой заказ довольно сложный для их небольшого предприятия, поэтому его выполнение было очень ответственной задачей. Основополагающую роль в реализации поставленных целей сыграл упорный труд специалистов завода. Кроме того, государственные предприятия "Генератор", "Оризон-Навигация", "НИИ "ШТОРМ" и "Балаклейский ремонтный завод" предоставили свою помощь.

Добавляют, что в 2021 году львовское предприятие намерено продолжать ремонт по техническому состоянию зенитных ракетных комплексов "Тор".