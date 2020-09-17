Facebook объявил о партнерстве с Luxottica, производителем Ray-Ban. Вместе они будут работать над созданием разумных очков. Первые устройства планируют представить уже в 2021 году.

Компании не раскрыли финансовые условия сделки, но сообщили, что это будет многолетнее партнерство, сообщает CNBC.

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Гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал сотрудничество с Luxottica. "Проведя время с их командой и посетив их фабрику, я убедился, что они именно те, кто помогут нам совместить лучшие технологии с лучшими очками", – подчеркнул он.

Пока я не могу раскрывать детали, но это на самом деле является следующим шагом на пути к очкам дополненной реальности. И они также выглядят достаточно хорошо,

– заверил Цукерберг.

Известно, что информация о названии новых умных очков, их технических характеристиках, стоимости и других подробностей предстанет перед запуском продукта в 2021 году.

Справка. Luxottica – крупнейшая в мире компания-производитель очков, основанная еще в 1961 году. Самые известные бренды компании – Ray-Ban, Prada, Persol и Oakley. Компания была основана в 1961 году. Штаб-квартира Luxottica расположена в Милане, Италия.

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Как Facebook готовится к разработке

Сейчас Facebook тестирует Project Aria. Это – исследовательский устройство, которое компания будет использовать при разработке разумных очков. Оно не имеет функций дополненной реальности и не продается.



Так выглядят очки Project Aria / Фото Facebook

Начиная с сентября 2020 их носят сотрудники Facebook. Устройства будут фиксировать видео и аудио данные, которые Facebook может использовать для разработки очков с дополненной реальностью.

"Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как создать программное и аппаратное обеспечение, необходимое для настоящих рабочих AR-очков", – пояснил руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook.