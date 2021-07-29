Самый высокий в Украине: берега Днепра в Запорожье соединили вантовым мостом

В Запорожье продолжается строительство самого высокого в Украине вантового моста, который соединяет берега реки Днепр. Сейчас специалисты установили на временные опоры последнюю секцию пролетного строения верховой части моста.

Отмечают, что мостостроители работают на объекте круглосуточно, поэтому вскоре украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. Кроме того, это важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе.

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Левый берег Днепра и остров Хортица соединил металлический каркас. Вес финишной секции с дополнительным оборудованием составляет 780 тонн. Впоследствии строители начнут обваривать металлоконструкции в единое пролетное строение. Наконец, произойдет процесс опускания сооружения на капитальные опоры моста.

Самый высокий мост Украины в Запорожье / Фото прессслужбы Укравтодора

О постройке

Мост называют "самым известным долгостроем Независимости", ведь работы начались еще в 2004 году. Однако строительство было приостановлено, а возобновилось лишь в 2020 году благодаря программе Президента Украины "Большая стройка".

Известно, что самый высокий мост в Украине:

состоит из 6 транспортных развязок;

27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения;

общая длина составляет более 9 километров.

Специалисты подчеркивают, что внеклассные вантовый и балочный мосты являются самыми сложными искусственными сооружениями в ансамбле запорожских мостов. Ключевые достижения:

Меньше чем за год удалось открыть первый проезд балочного моста; За год и несколько месяцев мостостроители смонтировали все секции первого проезда вантового моста.

2 года назад в эти дни я впервые посетил строительство мостов вместе с Президентом Зеленским. На тот момент задача достроить мосты в Запорожье для большинства украинцев казалась шуткой.

Сейчас мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели,

– отметил Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

В Мининфраструктуры ожидают, что строительство завершится быстрее – за два года вместо заявленных четырех. Уже в 2021 году должны запустить движение по одному проезду вантового моста.