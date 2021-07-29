Отмечают, что мостостроители работают на объекте круглосуточно, поэтому вскоре украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. Кроме того, это важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе.
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Левый берег Днепра и остров Хортица соединил металлический каркас. Вес финишной секции с дополнительным оборудованием составляет 780 тонн. Впоследствии строители начнут обваривать металлоконструкции в единое пролетное строение. Наконец, произойдет процесс опускания сооружения на капитальные опоры моста.
Самый высокий мост Украины в Запорожье / Фото прессслужбы Укравтодора
О постройке
Мост называют "самым известным долгостроем Независимости", ведь работы начались еще в 2004 году. Однако строительство было приостановлено, а возобновилось лишь в 2020 году благодаря программе Президента Украины "Большая стройка".
Известно, что самый высокий мост в Украине:
- состоит из 6 транспортных развязок;
- 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения;
- общая длина составляет более 9 километров.
Специалисты подчеркивают, что внеклассные вантовый и балочный мосты являются самыми сложными искусственными сооружениями в ансамбле запорожских мостов. Ключевые достижения:
- Меньше чем за год удалось открыть первый проезд балочного моста;
- За год и несколько месяцев мостостроители смонтировали все секции первого проезда вантового моста.
2 года назад в эти дни я впервые посетил строительство мостов вместе с Президентом Зеленским. На тот момент задача достроить мосты в Запорожье для большинства украинцев казалась шуткой.
Сейчас мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели,
– отметил Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.