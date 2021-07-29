Отмечают, что мостостроители работают на объекте круглосуточно, поэтому вскоре украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. Кроме того, это важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе.

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Левый берег Днепра и остров Хортица соединил металлический каркас. Вес финишной секции с дополнительным оборудованием составляет 780 тонн. Впоследствии строители начнут обваривать металлоконструкции в единое пролетное строение. Наконец, произойдет процесс опускания сооружения на капитальные опоры моста.

Самый высокий мост Украины в Запорожье / Фото прессслужбы Укравтодора

О постройке

Мост называют "самым известным долгостроем Независимости", ведь работы начались еще в 2004 году. Однако строительство было приостановлено, а возобновилось лишь в 2020 году благодаря программе Президента Украины "Большая стройка".

Известно, что самый высокий мост в Украине:

состоит из 6 транспортных развязок;

27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения;

общая длина составляет более 9 километров.

Специалисты подчеркивают, что внеклассные вантовый и балочный мосты являются самыми сложными искусственными сооружениями в ансамбле запорожских мостов. Ключевые достижения:

Меньше чем за год удалось открыть первый проезд балочного моста; За год и несколько месяцев мостостроители смонтировали все секции первого проезда вантового моста.

2 года назад в эти дни я впервые посетил строительство мостов вместе с Президентом Зеленским. На тот момент задача достроить мосты в Запорожье для большинства украинцев казалась шуткой.

Сейчас мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели,

– отметил Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

В Мининфраструктуры ожидают, что строительство завершится быстрее – за два года вместо заявленных четырех. Уже в 2021 году должны запустить движение по одному проезду вантового моста.