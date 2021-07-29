Зауважують, що мостобудівники працюють на об'єкті цілодобово, тож незабаром українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра у Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. Крім того, це важливий крок у подоланні проблеми із заторами у місті.

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Лівий берег Дніпра та острів Хортиця поєднав металевий каркас. Вага фінішної секції з додатковим обладнанням складає 780 тонн. Згодом будівельники почнуть обварювати металоконструкції в єдину прогонову будову. Насамкінець, відбудеться процес опускання споруди на капітальні опори мосту.

Найвищий міст України у Запоріжжі / Фото пресслужби Укравтодору

Про споруду

Міст називають "найвідомішим довгобудом Незалежності", адже роботи розпочалися ще у 2004 році. Однак будівництво було призупинене, а відновилося лише у 2020 році завдяки програмі Президента України "Велике будівництво".

Відомо, що найвищий міст в Україні:

складається з 6 транспортних розв'язок;

27 штучних споруд, зокрема 2 позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху;

загальна довжина становить понад 9 кілометрів.

Фахівці підкреслюють, що позакласові вантовий та балковий мости є найскладнішими штучними спорудами в ансамблі запорізьких мостів. Ключові досягнення:

Менше ніж за рік вдалося відкрити перший проїзд балкового мосту; За рік та декілька місяців мостобудівники змонтували усі секції першого проїзду вантового мосту.

2 роки тому у ці дні я вперше відвідав будівництво мостів разом із Президентом Зеленським. На той момент завдання добудувати мости у Запоріжжі для більшості українців здавалось жартом.

Зараз ми доводимо, що Україна здатна реалізовувати амбітні цілі,

– зазначив Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

У Мінінфраструктури очікують, що будівництво завершиться швидше – за два роки замість заявлених чотирьох. Вже у 2021 році мають запустити рух по одному проїзду вантового мосту.