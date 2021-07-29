Зауважують, що мостобудівники працюють на об'єкті цілодобово, тож незабаром українці зможуть проїхати з Лівого на Правий берег Дніпра у Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. Крім того, це важливий крок у подоланні проблеми із заторами у місті.
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Лівий берег Дніпра та острів Хортиця поєднав металевий каркас. Вага фінішної секції з додатковим обладнанням складає 780 тонн. Згодом будівельники почнуть обварювати металоконструкції в єдину прогонову будову. Насамкінець, відбудеться процес опускання споруди на капітальні опори мосту.
Найвищий міст України у Запоріжжі / Фото пресслужби Укравтодору
Про споруду
Міст називають "найвідомішим довгобудом Незалежності", адже роботи розпочалися ще у 2004 році. Однак будівництво було призупинене, а відновилося лише у 2020 році завдяки програмі Президента України "Велике будівництво".
Відомо, що найвищий міст в Україні:
- складається з 6 транспортних розв'язок;
- 27 штучних споруд, зокрема 2 позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху;
- загальна довжина становить понад 9 кілометрів.
Фахівці підкреслюють, що позакласові вантовий та балковий мости є найскладнішими штучними спорудами в ансамблі запорізьких мостів. Ключові досягнення:
- Менше ніж за рік вдалося відкрити перший проїзд балкового мосту;
- За рік та декілька місяців мостобудівники змонтували усі секції першого проїзду вантового мосту.
2 роки тому у ці дні я вперше відвідав будівництво мостів разом із Президентом Зеленським. На той момент завдання добудувати мости у Запоріжжі для більшості українців здавалось жартом.
Зараз ми доводимо, що Україна здатна реалізовувати амбітні цілі,
– зазначив Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.