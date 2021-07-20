Проект наконец смогли завершить – только после 17 лет строительства. Управляющей компанией небоскреба-рекордсмена является Uniq Residential.

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Продали почти половину квартир

Всего в доме есть 256 квартир. По словам представителя Uniq Residential, 100 из них продали еще на этапе строительства. 60% клиентов – испанцы. Среди остальных покупателей – граждане стран Скандинавии, Германии, Бельгии и России.

Особенности испанского небоскреба Intempo

Башни здания связаны между собой ромбовидной конструкции. Чтобы оказаться на последнем этаже небоскреба, понадобится лишь 52 секунды – благодаря самому быстрому в стране дротоходом-подъемником (скорость подъема – 4,2 метра в секунду)

Справка. Цены на квартиры в Intempo стартуют от 257 000 евро. Зато квартиры в пентхаусе обойдется в около 2 миллиона евро.

Бенидорм живет в основном благодаря туризму. Влияние пандемии COVID-19 на его экономику было катастрофическим. И теперь городу придется оправляться от последствий кризиса.



Небоскреб Intempo в Испании / Фото El País



Самый высокий жилой дом в Евросоюзе / Фото El País



Вид на побережье захватывает дыхание / Фото El País