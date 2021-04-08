YASNO создал целую экосистему продуктов и услуг по энергоэффективности и электромобильности, помогая клиентам экономить расходы на коммунальные услуги, получать дополнительный доход и уменьшать выбросы СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн в год.

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"Умный" счетчик / Фото ДТЭК

Домашние СЭС / Фото ДТЭК

YASNO E-mobility / Фото ДТЭК

Инновационные и "зеленые" решения от YASNO расширяют возможности для клиентов, помогают им обеспечивать комфорт, делать вклад в улучшение экологии, уменьшать расходы и получать дополнительный доход от солнечной энергии или корпоративных зарядок для электромобилей. При разработке наших продуктов и услуг мы ориентируемся на основные мировые тенденции, стараемся привнести и сделать более доступными для украинцев современные технологии. При этом мы пока остаемся единственным поставщиком, который предлагает широкий выбор различных эко-решений,

– сказала Лилия Середа, руководитель департамента по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью YASNO.

Справка: Операционный холдинг D.Solutions, который входит в Группу ДТЭК, под брендом YASNO развивает бизнес по розничной поставке электроэнергии и газа для 3,5 миллиона клиентов в Киеве и 5 областях, а также предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для уменьшения расходов на энергоресурсы и получения клиентами дополнительного дохода благодаря "зеленым" технологиям.