YASNO вошел в ТОП-25 экологичных украинских компаний
СПЕЦПРОЄКТ
Журнал "Власть денег" назвал компании, чьи проекты имеют наибольшее значение для улучшения экологической ситуации и усиления технологического потенциала в Украине. В ТОП-25 лучших экопрограмм включили "зеленые" решения поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO.
Источник:24 канал
YASNO создал целую экосистему продуктов и услуг по энергоэффективности и электромобильности, помогая клиентам экономить расходы на коммунальные услуги, получать дополнительный доход и уменьшать выбросы СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн в год.
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- Эконаборы от YASNO с двузонным счетчиком электроэнергии, смарт-розеткой и LED-лампами позволяют уменьшать расходы на электроэнергию до 50%. Более 50 тысяч пользователей наборов суммарно снижают выбросы СО2 на 45 тысяч тонн в год.
"Умный" счетчик / Фото ДТЭК
- В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях "зеленую" электроэнергию производят более 5 тысяч домашних солнечных станций. Владельцы таких СЭС получают от поставщика средства по "зеленому" тарифу, выделяемые государством. Замещение электроэнергии на экологичную позволяет уменьшить количество выбросов на 123 тысяч тонн СО2. Заказать солнечную крышу с услугой установки "под ключ" также можно в YASNO.
Домашние СЭС / Фото ДТЭК
- 29 быстрых зарядок сети YASNO E-mobility заряжают электромобили в Киеве, Днепре, Харькове и на трассах в направлениях Львова, Одессы, Полтавы. За 2020 год YASNO зарядил электрокаров на более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 380 тонн.
YASNO E-mobility / Фото ДТЭК
- Для промышленных предприятий YASNO выполнил "под ключ" 80 энергосервисных проектов, инвестировав в них 500 миллионов гривен. Благодаря эффективному использованию энергии модернизированные предприятия снижают выбросы на 140 тысяч тонн СО2 в год.
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