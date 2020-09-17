Сложные погодные условия и аварийные ситуации часто становятся причиной отключения света. И если ноутбук и телефон еще могут поработать некоторое время, то холодильник, электроплита, стиральная машина – нет. Для обеспечения энергонезависимости поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO рекомендует использовать систему хранения энергии, которая работает как "батарейка для дома".

Что это такое, какие преимущества и как это работает – рассказывает 24 канал.

Система хранения электроэнергии Еnergy storage system – англ. – это устройство, позволяющее накапливать электроэнергию для нужд всего дома с помощью литий-ионных аккумуляторов. Если в сети произошла авария, жители этого даже не заметят: система хранения сразу же включится. В отличие от громкого дизельного генератора она работает почти бесшумно, компактная и имеет современный дизайн. Управлять системой можно со смартфона. Накопитель легко интегрируется в систему Еnergy storage system – англ. – это устройство, позволяющее накапливать электроэнергию для нужд всего дома с помощью литий-ионных аккумуляторов. Если в сети произошла авария, жители этого даже не заметят: система хранения сразу же включится. В отличие от громкого дизельного генератора она работает почти бесшумно, компактная и имеет современный дизайн. Управлять системой можно со смартфона. Накопитель легко интегрируется в систему "умный дом"

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Как это работает?

Систему хранения электроэнергии можно совместить с домашней солнечной электростанцией. Это позволит накапливать электроэнергию, производимую солнечными панелями в течение дня, а использовать ее ночью. Без солнечной электростанции можно ночью накапливать электроэнергию из сети для использования днем. Напомним, что для владельцев двузонных счетчиков электроэнергия стоит вдвое дешевле с 23:00 до 07:00. Устройство для хранения энергии также может обеспечивать дополнительную мощность для энергосети дома. Мощности домашнего аккумулятора достаточно даже для зарядки электромобиля.

"Батарейка для дома" от YASNO / YASNO

В Европе использование домашних систем хранения энергии является довольно распространенным, так как позволяет уменьшать расходы на электроэнергию. В Украине этот тренд только формируется. YASNO распространяет и стремится сделать более доступными инновационные технологии в сфере энергоэффективности. Сейчас наши клиенты могут выбрать для себя системы хранения энергии от итальянского производителя ATON Green Energy, способные накапливать от 2,4 до 58 кВт⋅ч электроэнергии. Среднее энергопотребление украинской семьи – 165 кВт⋅ч в месяц, следовательно, заряда «домашней батарейки» может хватить от нескольких часов до двух недель бесперебойного электроснабжения. Это особенно актуально для тех, кто живет в частных домах, работает дома, проживает в отдаленных от сети районах и нуждается в стабильном электроснабжении, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.