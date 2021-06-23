Предлагаем поближе познакомиться с городом, который, гарантируем, вы не забудете. Вдохновляйтесь! Отправляйтесь! Влюбляйтесь!

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Это Львов: почему надо ехать

Что такое Львов? Это город, где расположены самые известные памятники архитектуры, театры, музеи и храмы. Это центр, где творили художники, которые прославили Украину на мировой арене. Это место, которое объединяет украинцев на наиболее значимых мероприятиях страны. Оно сочетает в себе величие и душу, роскошь и простоту, прошлое и современность. Здания, от которых захватывает дух. История самобытности, которая впечатляет. Атмосфера, которая пронизывает до глубины души.

У нас нет сомнений, что город Льва навсегда украдет кусочек вашего сердца. Ароматный кофе, уникальные сладости, изысканные блюда, лучшее вино, крафтовое пиво, местные наливки, авторские коктейли – все это вам предлагает Львов. Неужели возможно устоять?

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Посетите это немедленно: места, которые достойны вашего внимания

Площадь Рынок

Площадь Рынок во Львове / Фото Unsplash

Центр, который захватывает своим величием. Площадь Рынок называют "музеем под открытым небом", ведь она содержит: 44 здания, проекты которых являются уникальными; 4 фонтаны со статуями героев античной мифологии (Дианы, Адониса, Амфитриты и Нептуна) авторства львовского скульптора австрийских корней Гартмана Витвера; Львовскую ратушу, где проходят заседания городского совета, со смотровой площадкой на крыше.

Высокий замок

Высокий замок / Фото Library Art Blog

Одна из любимых локаций гостей города. Гора, с которой открывается невероятный вид на Львов. Здесь встречают рассветы и закаты, проводят вечера в кругу друзей за душевными разговорами, любуются архитектурой и природой с высоты птичьего полета. Не ленитесь, поднимайтесь и наслаждайтесь!

Проспект Свободы

Проспект Свободы / Фото Pexels

Улица, известная на всю Европу благодаря Львовскому театру Оперы и Балета и монумента выдающемуся писателю и поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко. Центр культурной и деловой жизни древнего города.

Церковь Святых Ольги и Елизаветы

Церковь Ольги и Елизаветы / Фото Википедия

Памятник архитектуры в стиле неоготики, с крыши которой открывается панорамный вид на Львов. Дух величия и благородства.

Итальянский дворик

Итальянский дворик / Фото фейсбук Итальянского дворика

Здание в стиле позднего Ренессанса XVI века в сочетании с готикой и местными старинными традициями. Именно внутри него расположился уютный Итальянский дворик, который захватывает легкостью и гармонией. На первом этаже есть ресторан, который подойдет для романтического ужина с любимым человеком.

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких / Фото Википедия

Дворец в стиле классицизма, что строился в 19 веке по заказу семьи Потоцких – польских магнатов. Это именно тот дом, где снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". Сейчас здесь располагается филиал Львовской галереи искусств.

Дом ученых

Дом ученых / Фото Дома ученых

Двухэтажный мансардный дом в стиле европейского барокко, который возвели в начале ХХ века. Наиболее впечатляющим элементом является величественная лестница, которой не страшно даже время в 100 лет! Это здание также выбрали для съемок "Трех мушкетеров" в роли резиденции кардинала Ришелье.

Интерактивный музей "Секретная аптека"

Интерактивный музей "Секретная аптека" / Фото фейсбук "Секретной аптеки"

Музей расположен в подземелье, где представлены аптекарские лаборатории прошлого. Вы станете свидетелями практических экспериментов и узнаете все о львовской фармацевтике.

Музей-ресторан "Сало"

Ресторан-музей "Сало" / Фото igotoworld

Первый в мире арт-музей-ресторан, в котором объединены постмодернизм и иронии. В ресторан ведет коридор с различными сало-арт-объектами, в частности – огромное сердце из сала, которое "бьется". Это произведение вошло в Книгу рекордов Украины как "Самое больше в мире сердце из сала".

Стрыйский парк

Стрыйский парк / Фото Findway

Один из крупнейших и самых зеленых парков Львова. Памятник садово-паркового искусства, где можно увидеть: более 200 видов растений, небольшое озеро с лебедями, много белок, детскую железную дорогу с поездом "Ветерок", бывшую водонапорную башню и старый кинотеатр "Львов". Посреди парка расположился и изысканный ресторан "Delice". Прогуляться по аллее и сделать паузу на кофе под пение птиц... Звучит прекрасно, не так ли?

"Приятного аппетита!": где поесть и что попробовать

Мы подготовили для вас подборку заведений, где каждый гость Львова сможет удовлетворить свои гастрономические желания.

"Свит кавы" – лучший кофе в городе. Так, сначала кажется, что 50 гривен за американо и 60 за капучино – это слишком. Однако, почувствовав аромат и попробовав этот кофе, вы вряд ли захотите заказывать его в другом месте.

Кондитерская-аптека Ионовых "Под золотой звездой" – место, где посетителям предлагают выпечку по древним рецептам и аутентичные напитки. Главная фишка – ликеры собственного производства, целебный кагор и лечебный глинтвейн. "Вкусное лечит! Sapidum Curat!", – лозунг заведения.

Grand Cafe Leopolis – завтраки, которые сочетают нестандартные решения и интересную подачу. Совет: выберите столик "в окне" и наслаждайтесь утром на Площади Рынок.

"Мясо & Справедливость" – грилевая ресторация, где вы сможете попробовать блюда из стопроцентного органического украинского мяса.

"Медивня" – крепкие насыщенные наливки, которые стоит попробовать. Кроме того, в меню представлены блюда исконно западной кухни. Возможно, вы не поймете львиную долю слов в меню, однако, уверяем, – вам понравится!

"Кнайпа Курнаха" – сочетание невероятно вкусной кухни и максимально демократичных цен. Обязательно попробуйте уху и паштет!

"Правда" – авторское пиво и вкусные закуски. Вас ждет неповторимый вечер, который украсит живая музыка. К слову, в заведении постоянно происходят дегустации, во время которых можно попробовать различные виды пива и узнать рецептуру приготовления за небольшие деньги.

"Кумпель" – тот случай, когда вкусно все. Отличное место, чтобы провести вечер с друзьями и попробовать максимальное количество позиций. Если вы обожаете пиво – не медлите, ведь именно здесь можно попробовать особенные крафтовые экземпляры.

Vinoteca Praha – ресторан-магазин, где вы можете поужинать, попробовать вино и приобрести бутылочку с собой. "Винотека" насчитывает более 600 позиций различных вин, виски, коньяка и рома со всего мира. К вашим услугам – профессиональный сомелье и "сейф" для вина!

4friends Whiskey Pub – один из топовых виски-баров Львова. Заведение известно крупнейшей коллекцией виски в Западной Украине – более 260 видов из 12 стран мира. Одно из самых любимых мест иностранных туристов. Здесь работают высокопрофессиональные бармены, которые расскажут все об истории создания, особенностях и разновидностях этого напитка, а также – научат вас пить виски правильно.

Jagerwald – атмосферное место, где вы можете провести время со вкусом Jagermeister и в ритме AC/DC, Mettallica, Scorpions. Кроме того, здесь вы можете попробовать текилу с сангритой (томатный напиток с табаско) – именно так, как ее пьют мексиканцы.

Chilling – "точка на карте" для любителей авторских коктейлей и дымных кальянов. Качество, вкус, подача – здесь идеально все.

12 Steps bar – популярный коктейль-бар, который работает с 18 часов и до последнего гостя.