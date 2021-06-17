Предлагаем вашему вниманию подборку фильмов, события которых развиваются в поезде. Приятного просмотра!

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"Пассажир" (The Commuter)

Остросюжетный боевик с элементами драмы и психологического триллера снял Жауме Коллет-Серр. Убедительным аргументом для просмотра является и актерский состав, ведь главные роли в этом экшене выполнили Лиам Нисон, Вера Фармига, которая, к слову, является голливудской актрисой с украинскими корнями.

В фильме рассказывается история бывшего детектива Майкла МакКоули, который на протяжении многих лет занимается страхованием и каждое утро преодолевает путь к работе поездом. Уже знакомые вагоны становятся для главного героя едва не вторым домом, а пассажиры – друзьями, с которыми путешествие проходит за интересными беседами. Но после внезапного увольнения Майкл встречает в поезде незнакомку, которая предлагает ему решить все финансовые трудности, выполнив, казалось бы, простое задание. Все, что нужно – найти в поезде человека, который не должен был ехать этим рейсом. Но когда Майкл начинает выполнять задания, еще не знает, чем обернется для него опасная игра.

"Пассажир": смотрите захватывающий трейлер фильма

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли смотреть этот боевик, поспешим заверить: "Пассажир" разрушит все стереотипы о поездках на поезде.

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"Исходный код" (Source Code)

Научно-фантастический триллер Данкана Джонса вышел в прокат в 2011 году. С тех пор количество сторонников американского режиссера только растет, а "Исходный код" и после нескольких просмотров поражает зрителей.

События фильма происходят в обычном поезде. Капитан авиации Котер Стивенс внезапно просыпается в теле незнакомого мужчины. Оказывается, что военный участвует в эксперименте под названием "Исходный код", а его главная задача – обезвредить террориста, что заминировал пригородный поезд. И кто же этот загадочный злоумышленник – зрители не узнают до последних минут напряженной ленты.

Фильм стоит вашего внимания не только из-за динамичного сюжета. В "Начальном коде" главные роли сыграли непревзойденные Джейк Джилленхол и Мишель Монаган. А компанию голливудским актерам составила украинка Вера Фармига.

"Исходный код": смотрите трейлер фильма

"Исходный код" получил положительные отзывы зрителей и экспертов. По данным Rotten Tomatoes, 95% кинокритиков присвоили ленте оценку в 7,4 балла из 10 возможных. Фильм сравнивают с культовой экранизацией книги "Убийство в "Восточном экспрессе".

"Одинокий рейнджер" (The Lone Rainger)

Но если вы хотите посмотреть боевик в стиле вестерн, тогда "Одинокий рейнджер" станет отличным выбором! А бонусом станет появление на экране голливудских красавцев Джонни Деппа и Арми Хаммера, которые выполнили в ленте главные роли.

По сюжету, отряд техасских рейнджеров гнался за бандой преступников, которую возглавлял лютый Бутч Кавендиш. Его арестовали и уже везли на виселицу, но злоумышленникам удалось похитить его с поезда. Во время побега бандита прокурор Джон Рейд знакомится с Тонто – индейцем, который также был арестован и хотел убежать, воспользовавшись аферой Бутча. С тех пор герои попадают в захватывающие и очень опасные приключения.

"Одинокий рейнджер": смотрите трейлер фильма

"Девушка в поезде" (The Girl on the Train)

После того как книголюбы во всем мире насладились романом Полы Гоукинз "Девушка в поезде", сюжет бестселлера решили экранизировать. И хотя у многих возникали опасения, что фильм не станет какой-то сенсацией, режиссер Тейт Тейлор сумел удивить всех великолепным триллером.

В центре событий оказалась девушка Рэйчел, которая страдала от депрессии из-за развода и увольнения. Такая "черная" полоса продолжалась, а единственным утешением в жизни главной героини стали поездки в поезде. Каждое путешествие она ожидала увидеть дом, где жила идеальная пара. Незнакомцы настолько захватили ее, что Рейчел была будто одержима ими.

Однажды главная героиня становится свидетелем загадочного исчезновения девушки. Именно тогда раскрывается немало тайн самой Рейчел, которая уже не знает, случайно, не причастна ли к этому преступлению.

Лента "Девушка в поезде" может понравиться киноманам, которые в восторге от фильмов с непредсказуемым сюжетом. Уверены, что каждый будет ожидать финал триллера, ведь до конца не понятно, как Рейчел причастна к жуткому исчезновению загадочной незнакомки.

"Девушка в поезде": смотрите трейлер фильма

"Убийство в "Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express)

Замечательный детектив можно снять в поезде! Это доказал Кеннет Брана, который создал невероятную экранизацию романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе".

Представьте себе неприметный рейс в Великобританию, дополнительный билет на который получает известный детектив Эркюль Пуаро. Мужчина не имел какого-то задания и просто наслаждался путешествием вместе с другими пассажирами. Неожиданно во время поездки детективу предлагают работу охранником. Клиент – американец по фамилии Рэтчетт, жизни которого якобы угрожает убийство. Пуаро без колебаний отказывается от подработки, а уже на следующий день начинает расследовать одно из самых загадочных убийств в своей карьере.

Понятно, что убийца никак не мог покинуть поезд. Поэтому детектив общается с пассажирами разных национальностей, между которыми, казалось бы, никакой связи. Впрочем, стоит только Пуаро установить истинную личность убитого, как дело принимает совсем другие обороты.

Фильм "Убийство в "Восточном экспрессе" стал чрезвычайно популярным среди зрителей. Посодействовал этому не только знаменитый сюжет, но и актерский состав, ведь в картине можно будет увидеть Альберта Финни, Джонни Деппа, Оливию Колман, Пенелопу Крус, Мишель Пфайффер, Джуди Денч и других знаменитых актеров. Фильм был номинирован на премию "Оскар", а актриса Ингрид Бергман получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

"Убийство в" Восточном экспрессе ": смотрите трейлер фильма