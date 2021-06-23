Пропонуємо ближче познайомитися з містом, яке, гарантуємо, ви не забудете. Надихайтеся! Вирушайте! Закохуйтеся!

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То є Львів: чому треба їхати

Що таке Львів? Це місто, де розташовані найвідоміші пам’ятки архітектури, театри, музеї та храми. Це осередок, де творили митці, які прославили Україну на світовій арені. Це місце, яке об'єднує українців на найбільш значущих заходах країни. Воно поєднує в собі велич та душу, розкіш та простоту, минуле й сучасність. Будівлі, від яких перехоплює подих. Історія самобутності, яка вражає. Атмосфера, яка пронизує до глибини душі.

Не маємо сумнівів, що місто Лева назавжди поцупить шматочок вашого серця. Ароматна кава, унікальні солодощі, вишукані страви, найкраще вино, крафтове пиво, місцеві наливки, авторські коктейлі – усе це вам пропонує Львів. Невже можливо встояти?

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Площа Ринок

Площа Ринок у Львові / Фото Unsplash

Центр міста, який захоплює своєю величністю. Площу Ринок називають "музеєм просто неба", адже вона вміщує: 44 будівлі, проєкти яких є унікальними; 4 фонтани зі статуями героїв античної міфології (Діани, Адоніса, Амфітрити та Нептуна) авторства львівського скульптора австрійських коренів Гартмана Вітвера; Львівську ратушу, де відбуваються засідання міської ради, з оглядовим майданчиком на даху.

Високий замок

Високий замок / Фото Library Art Blog

Одна з улюблених локацій гостей міста. Гора, з якої відкривається неймовірний краєвид на Львів. Тут зустрічають світанки та заходи сонця, проводять вечори в колі друзів за душевними розмовами, милуються архітектурою та природою з висоти пташиного польоту. Не лінуйтеся, підіймайтеся та насолоджуйтеся!

Проспект Свободи

Проспект Свободи / Фото Pexels

Вулиця, що відома на всю Європу завдяки Львівському театру Опери та Балету й монументу видатному письменнику і поету Тарасу Григоровичу Шевченку. Осередок культурного та ділового життя стародавнього міста.

Церква Святих Ольги та Єлизавети

Церква Ольги та Єлизавети / Фото Вікіпедія

Пам'ятка архітектури у стилі неоготики, з даху якої відкривається панорамний краєвид на Львів. Дух величі та шляхетності.

Італійський дворик

Італійський дворик / Фото фейсбук Італійського дворика

Будівля у стилі пізнього Ренесансу XVI століття в поєднанні з готикою і місцевими старовинними традиціями. Саме всередині розташувався затишний Італійський дворик, який захоплює легкістю й гармонією. На першому поверсі є ресторан, який підійде для романтичної вечері з коханою людиною.

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких / Фото Вікіпедія

Палац у стилі класицизму, який будували у 19 столітті на замовлення родини Потоцьких – польських магнатів. Це саме той будинок, де знімали фільм "Д'Артаньян і три мушкетери". Нині тут розташовується філія Львівської галереї мистецтв.

Будинок вчених

Будинок вчених / Фото Будинку вчених

Двоповерховий мансардний будинок в стилі європейського бароко, який звели на початку ХХ століття. Найбільш вражаючим елементом є величні сходи, яким не страшний навіть час у 100 років! Цю будівлю також обрали для зйомок "Трьох мушкетерів" в ролі резиденції кардинала Рішельє.

Інтерактивний музей "Секретна аптека"

Інтерактивний музей "Секретна аптека" / Фото фейсбук "Секретної аптеки"

Музей розташований в підземеллі, де представлені аптекарські лабораторії минулого. Ви станете свідками практичних експериментів та дізнаєтеся усе львівську фармацевтику.

Музей-ресторан "Сало"

Ресторан-музей "Сало" / Фото igotoworld

Перший у світі арт-музей-ресторан, в якому поєднано постмодернізм та іронію. До ресторану веде коридор з різними сало-арт-об'єктами, зокрема – величезне серце з сала, яке "б’ється". Цей витвір увійшов до Книги рекордів України як "Найбільше у світі серце з сала".

Стрийський парк

Стрийський парк / Фото Findway

Один із найбільших та найзеленіших парків Львова. Пам'ятка садово-паркового мистецтва, де ви можете побачити: понад 200 видів рослин, невеличке озеро з лебедями, багато білок, дитячу залізничну дорогу з потягом "Вітерець", колишню водонапірну вежу та старий кінотеатр "Львів". Посеред парку розташувався й вишуканий ресторан "Delice". Прогулятися алеєю та зробити паузу на каву під спів пташок… Звучить прекрасно, чи не так?

"Нехай смакує!": де поїсти та що спробувати

Ми підготували для вас добірку закладів, де кожен гість Львова зможе задовольнити свої гастрономічні бажання.

"Світ кави" – найкраща кава в місті. Так, спершу здається, що 50 гривень за американо і 60 за капучино – це занадто. Однак, відчувши аромат та скуштувавши цю каву, ви навряд чи захочете замовляти її деінде.

Кондитерська-аптека Іонових "Під золотою зіркою" – місце, де відвідувачам пропонують випічку за давніми рецептами та автентичні напої. Головна фішка – лікери власного виробництва, цілющий кагор та лікувальний глінтвейн. "Смачне лікує! Sapidum Curat!", – гасло закладу.

Grand Cafe Leopolis – сніданки, які поєднують нестандартні рішення та цікаву подачу. Порада: оберіть столик "у вікні" та насолоджуйтесь ранком на Площі Ринок.

"М'ясо & Справедливість" – грилева ресторація, де ви зможете скуштувати страви зі стовідсоткового органічного українського м'яса.

"Медівня" – міцні насичені наливки, які варто спробувати. Крім того, у меню представлені страви суто західноукраїнської кухні. Можливо, ви не зрозумієте левову частку слів у меню, однак, запевняємо, – вам сподобається!

"Кнайпа Курнаха" – поєднання неймовірно смачної кухні та максимально демократичних цін. Обов'язково скуштуйте уху та паштет!

"Правда" – авторське пиво та смачні закуски. На вас чекає неповторний вечір, який прикрасить жива музика. До слова, у закладі постійно відбуваються дегустації, під час яких можна спробувати різні види пива та дізнатися про рецептуру приготування за невеликі гроші.

"Кумпель" – той випадок, коли смачно все. Відмінне місце, аби провести вечір з друзями та скуштувати максимальну кількість позицій. Якщо ви обожнюєте пиво – не зволікайте, адже саме тут можна спробувати особливі крафтові екземпляри.

Vinoteca Praha – ресторан-магазин, де ви можете повечеряти, скуштувати вино та придбати пляшечку з собою. "Винотека" налічує понад 600 позицій різноманітних вин, віскі, коньяку та рому зі всього світу. До ваших послуг – професійний сомельє та "сейф" для вина!

4friends Whiskey Pub – один із топових віскі-барів Львова. Заклад відомий найбільшою колекцією віскі у Західній Україні – понад 260 видів із 12 країн світу. Одне із найулюбленіших місць іноземних туристів. Тут працюють високопрофесійні бармени, які розкажуть усе про історію створення, особливості та різновиди цього напою, а також – навчать вас пити віскі правильно.

Jagerwald – атмосферне місце, де ви можете провести час зі смаком Jagermeister та у ритмі AC/DC, Mettallica, Scorpions. Крім того, тут ви можете скуштувати текілу з сангрітою (томатний напій з табаско) – саме так, як її п'ють мексиканці.

Chilling – "точка на карті" для любителів авторських коктейлів та димних кальянів. Якість, смак, подача – тут ідеально все.

12 Steps bar – популярний коктейль-бар, який працює з 18 години й до останнього гостя.