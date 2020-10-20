Основатель SpaceX Илон Маск хочет построить на Марсе самодостаточный город, выживание которого вообще не будет зависеть от поддержки Земли. По его словам, стать таким оно должно еще до Третьей мировой войны, если такая когда-нибудь произойдет.

Об этом американский изобретатель заявил на ежегодной конференции, посвященной освоению человеком Марса, сообщает The Independent.

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По его словам, проекты поселений на Марсе находятся в стадии разработки. Однако их нужно завершить еще до того, как на Земле произойдет какой-то масштабный катаклизм. Самодостаточность была бы окончательным эталоном успеха любой колонизации Марса.

Цивилизация на Земле выглядит не слишком сильной, а несколько шаткой. Полезно иметь в планах создание независимого города на Марсе. Не просто несколько человек или база, а настоящее самостоятельный город,

– отметил гендиректор SpaceX.

Он подчеркнул, что Марсе не имеет "вымереть", если по определенным причинам с Земли туда перестанут прибывать корабли. "В противном случае, мы – не в безопасном месте", – считает американец.

По мнению миллиардера, такая ситуация может возникнуть по ряду потенциальных сценариев. Основатель SpaceX привел, в частности, примеры удара кометы, извержение супервулкана или даже "ядерного армагеддона" на Земле.

Надеемся, что никогда не будет Третьей мировой войны. Но вероятность того, что после нее что-то останется, низкая. Поэтому нам следует попытаться сделать город самостоятельным к любой возможной Третьей мировой,

– подытожил Маск.

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