Министерство по делам ветеранов представило новую электронную систему информационных сервисов "е-Ветеран". Партнером проекта является офис ОБСЕ в Украине.

Пользователи смогут получить всю необходимую информацию о санаторно-курортных учреждениях, субъектах оказания услуг по психологической реабилитации, которые поддерживают ветеранов.

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Данные можно получить с помощью смартфона, ПК или ноутбука. Cервис доступен 24/7.



Система сервисов "е-Ветеран" / Скриншот Минвет

Почему это важно

По данным Минвет, сегодня статус участника боевых действий в Украине имеют более 405 000 человек. В ведомстве убеждены, что новый сервис будет способствовать большей осведомленности ветеранской общественности относительно льгот и услуг, а, кроме того, значительно улучшит процедуру пользования ими.

Сервис "е-Ветеран" создан ветеранами для ветеранов и о ветеранах. Поэтому для нас очень важно, чтобы эта система была совершенной и пользователи были довольны работой сервиса. Этого можно достичь только получив отзывы после тестирования системы пользователями. Поэтому призываю ветеранов к коммуникации и обратной связи,

– сказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

По мнению координатора проектов ОБСЕ в Украине Генрика Вилладсена, внедрение системы облегчит сложный "бумажный" процесс получения услуг.