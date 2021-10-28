ВСУ передали партию модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1
28 октября 2021 , 15:01Читати новину українською
Источник:Укроборонпром
Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ получила отремонтированные и модернизированные вертолеты Ми-24ПУ1. Работы проводило ГП "Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН".
Машины улучшили в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Все единицы техники были проверены во время испытательных и приемо-сдаточных полетов на предприятии.
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Ми-24ПУ1Многоцелевой ударный вертолет. Он предназначен для поражения бронированной техники, повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя.
Что сделали
Специалистам завода удалось оборудовать боевые машины:
- модернизированными отечественными системами вооружения и авиационными прицелами;
- системами защиты от ПЗРК;
- двигателями с улучшенными характеристиками;
- мягкими топливными баками и лопастями несущего винта украинского производства.