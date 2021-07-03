Обновленный вертолет сможет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО. Кроме того, в перспективе он сможет работать в сложных метеорологических условиях.

Примечательно Артиллерия отработала противодействие вражеской пехоте и технике

Что сделали

В рамках модернизации удалось:

провести капитальный ремонт техники;

усилить защиту вертолета и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения (ПЗРК и авиационные ракеты класса "воздух-воздух" ближнего действия) и стрелкового оружия;

усовершенствовать радионавигационное оборудование и улучшить возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.

установить новую систему спутниковой навигации (два комплекта);

оборудовать машину аварийным радиомаяком;

установить твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации для записи переговоров членов экипажа и радиолокационный ответчик.

По словам экспертов, на вертолет можно установить новейший метеолокатор, который позволит использовать технику в сложных метеорологических условиях. Это может быть быстро воплощена в жизнь при необходимости.

Добавим, ранее "Авиакон" уже модернизировал похожую боевую машину Ми-8МТ для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Справка: Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" – государственное предприятие, специализирующееся на авиационной промышленности. Компания входит в состав госконцерна "Укроборонпром".