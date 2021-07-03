Обновленный вертолет сможет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО. Кроме того, в перспективе он сможет работать в сложных метеорологических условиях.
Примечательно Артиллерия отработала противодействие вражеской пехоте и технике
Что сделали
В рамках модернизации удалось:
- провести капитальный ремонт техники;
- усилить защиту вертолета и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения (ПЗРК и авиационные ракеты класса "воздух-воздух" ближнего действия) и стрелкового оружия;
- усовершенствовать радионавигационное оборудование и улучшить возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.
- установить новую систему спутниковой навигации (два комплекта);
- оборудовать машину аварийным радиомаяком;
- установить твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации для записи переговоров членов экипажа и радиолокационный ответчик.
По словам экспертов, на вертолет можно установить новейший метеолокатор, который позволит использовать технику в сложных метеорологических условиях. Это может быть быстро воплощена в жизнь при необходимости.
Добавим, ранее "Авиакон" уже модернизировал похожую боевую машину Ми-8МТ для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.