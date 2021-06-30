Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронированную технику. Они входят в состав южной группировки войск. Главная цель тренировок – отработка уверенных и слаженных действий расчетов, а также точность выполнения заданий в ограниченное время.

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Военнослужащих артиллерийского подразделения было поднято по тревоге. Прибыв в район сосредоточения, армейцы быстро заняли огневые позиции в ожидании техники и живой силы условного противника,

– сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, командование каждый раз пытается изменить цели и тактический фон для углубления и совершенствования навыков ведения современного боя. Особенность подхода заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать время на полигоне.

"По сути, это комплекс мероприятий, когда разворачиваются учебные места, проводятся занятия по специальной и технической подготовки. Считаю, что в который раз цель обучения достигнута. Личный состав, несмотря на жару в полях, как и всегда, с поставленными задачами справился, – отметил Наев.