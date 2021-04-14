ВСУ передали модернизированный вертолет МИ-8МТ
Вооруженные силы Украины получили модернизированный вертолет Ми-8МТ. Ремонтные работы выполнило государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". Вертолет передали армейской авиации Сухопутных войск.
Источник:Укроборонпром
В рамках выполненных работ вертолет получил украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.
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Специалисты завода оборудовали вертолет МИ-8МТ двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком и аварийным радиомаяком. Кроме того, вертолет оборудовали твердотиловим аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации, который может вести запись переговоров членов экипажа.
Другие характеристики
- современный радиовысотомер;
- высоконадежная коротковолновая радиостанция;
- система десантирования в два потока через грузовые створки;
- авиационный поисковый прожектор;
- опция быстрого дооснащения вертолета современным импортным метеолокатором с целью выполнения полетов в сложных погодных условиях.
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