Вооруженные силы Украины получили модернизированный вертолет Ми-8МТ. Ремонтные работы выполнило государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". Вертолет передали армейской авиации Сухопутных войск.

В рамках выполненных работ вертолет получил украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

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Специалисты завода оборудовали вертолет МИ-8МТ двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком и аварийным радиомаяком. Кроме того, вертолет оборудовали твердотиловим аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации, который может вести запись переговоров членов экипажа.

Отныне вертолет соответствует требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Другие характеристики

современный радиовысотомер;

высоконадежная коротковолновая радиостанция;

система десантирования в два потока через грузовые створки;

авиационный поисковый прожектор;

опция быстрого дооснащения вертолета современным импортным метеолокатором с целью выполнения полетов в сложных погодных условиях.

Справка: ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" занимается капитальным ремонтом, переоборудованием и модернизацией вертолетов и оборудования. Это единственное в Украине предприятие, которое обладает технологией полного цикла капитального ремонта вертолетов конструкции М.Л. Миля (Ми-2, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26). Исключением является ремонт главных редукторов и авиационных двигателей. Компания входит в состав Укроборонпрома.