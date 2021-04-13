На украинском рынке появилась новая версия бронированной медицинской машины. Это разработка научно-производственной компании "ВК Система".

Предприятие уже поставляет для украинской армии бронированные медицинские машины на базе многоцелевого тягача МТЛБ. Теперь их будут делать и на базе плавучего бронетранспортера МТЛБ.

Обратите внимание В Украине испытывают первый электромобиль отечественного производства

Что известно о разработке

Новая версия медицинского эвакуационного авто получила доработки базового шасси.

Установили и, в частности, бронированное стекло для механика водителя и новые осветительные приборы.

Кроме этого – асфальтопроходные башмаки на гусенице и видоизмененную кормовую часть корпуса.

В кормовой части новой медицинской бронемашины МТЛБ С – 2 створчатых дверей. Их установили для удобства загрузки и разгрузки раненых. Это и отличает авто от базового МТЛБ.

Справка. Бронированная медицинская машина нужна, чтобы вывозить раненых с поля боя или очага массовых санитарных потерь. Там часто и оказывают первую медицинскую помощь.

По словам разработчиков, для погрузки – выгрузки одного раненого на носилках нужно совсем немного времени, не более 60 секунд.

Что еще следует знать

Машину на шасси МТЛБ разработали в 2014 – 2015 годах. Высота десантного отсека у нее больше, чем в обычной версии. Это позволяет разместить там раненых на носилках в 2 яруса.

В кормовой части авто есть лебедка с электроприводом. При необходимости с помощью троса можно извлекать раненых из труднодоступных зон или тех, например, которые охвачены огнем.



Кормовая часть бронированной медицинской машины МТЛБ / Фото Валерия Бутешова



Такие машины МТЛБ-С передали ВСУ / Фото Валерия Бутешова

Заметим, что в целом для нужд Вооруженных сил Украины планируют приобрести 120 медицинских машин. При этом, в течение 2016 – 2017 годов уже закупили 30 единиц МТЛБ-С.