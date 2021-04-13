Украинцы представили новые медицинские бронеавтомобили: фото
На украинском рынке появилась новая версия бронированной медицинской машины. Это разработка научно-производственной компании "ВК Система".
Источник:Украинский милитаристский портал
Предприятие уже поставляет для украинской армии бронированные медицинские машины на базе многоцелевого тягача МТЛБ. Теперь их будут делать и на базе плавучего бронетранспортера МТЛБ.
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Что известно о разработке
- Новая версия медицинского эвакуационного авто получила доработки базового шасси.
- Установили и, в частности, бронированное стекло для механика водителя и новые осветительные приборы.
- Кроме этого – асфальтопроходные башмаки на гусенице и видоизмененную кормовую часть корпуса.
В кормовой части новой медицинской бронемашины МТЛБ С – 2 створчатых дверей. Их установили для удобства загрузки и разгрузки раненых. Это и отличает авто от базового МТЛБ.
По словам разработчиков, для погрузки – выгрузки одного раненого на носилках нужно совсем немного времени, не более 60 секунд.
Что еще следует знать
Машину на шасси МТЛБ разработали в 2014 – 2015 годах. Высота десантного отсека у нее больше, чем в обычной версии. Это позволяет разместить там раненых на носилках в 2 яруса.
В кормовой части авто есть лебедка с электроприводом. При необходимости с помощью троса можно извлекать раненых из труднодоступных зон или тех, например, которые охвачены огнем.
Кормовая часть бронированной медицинской машины МТЛБ / Фото Валерия Бутешова
Такие машины МТЛБ-С передали ВСУ / Фото Валерия Бутешова
Заметим, что в целом для нужд Вооруженных сил Украины планируют приобрести 120 медицинских машин. При этом, в течение 2016 – 2017 годов уже закупили 30 единиц МТЛБ-С.
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