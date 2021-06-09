Проект призван повысить надежность работы энергосистемы Украины. Кроме того, он будет способствовать выполнению требований по ее функционированию в синхронном режиме с европейскими сетями, а также международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.
Важно В Италии появится дорога, которая будет заряжать электрокары во время движения
Что предусматривает проект
Отмечается, что в рамках проекта намерены установить:
- системы аккумулирования энергии мощностью 197 МВт на 4 объектах ЗАО "Укргидроэнерго" (Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС)
- CЕС мощностью 35,9 МВт (резервного источника энергоснабжения собственных нужд энергогенерирующего оборудования ГЭС/ГАЭС и для зарядки аккумуляторов)
- аккумуляторы мощностью 15 МВт на Днестровской ГЭС – источник для зарядки местного электротранспорта, а также СЭС мощностью 28 МВт – резервного источника энергоснабжения собственных нужд энергогенерирующего оборудования и для зарядки аккумуляторов.