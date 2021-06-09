Проєкт покликаний підвищити надійність роботи енергосистеми України. Крім того, він сприятиме виконанню вимог щодо її функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами, а також міжнародних зобов'язань щодо скорочення викидів парникових газів.
Важливо В Італії з'явиться дорога, яка заряджатиме електрокари під час руху
Що передбачає проєкт
Зазначається, що в межах проєкту мають намір встановити:
- системи акумулювання енергії потужністю 197 МВт на 4 об'єктах ПрАТ "Укргідроенерго" (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС);
- CЕС потужністю 35,9 МВт (резервного джерела енергопостачання власних потреб енергогенеруючого обладнання ГЕС/ГАЕС і для зарядження акумуляторів);
- акумулятори потужністю 15 МВт на Дністровській ГЕС – джерела для зарядження місцевого електротранспорту, а також СЕС потужністю 28 МВт – резервного джерела енергопостачання власних потреб енергогенеруючого обладнання і для зарядження акумуляторів.