Проєкт покликаний підвищити надійність роботи енергосистеми України. Крім того, він сприятиме виконанню вимог щодо її функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами, а також міжнародних зобов'язань щодо скорочення викидів парникових газів.

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Що передбачає проєкт

Зазначається, що в межах проєкту мають намір встановити:

системи акумулювання енергії потужністю 197 МВт на 4 об'єктах ПрАТ "Укргідроенерго" (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС);

CЕС потужністю 35,9 МВт (резервного джерела енергопостачання власних потреб енергогенеруючого обладнання ГЕС/ГАЕС і для зарядження акумуляторів);

акумулятори потужністю 15 МВт на Дністровській ГЕС – джерела для зарядження місцевого електротранспорту, а також СЕС потужністю 28 МВт – резервного джерела енергопостачання власних потреб енергогенеруючого обладнання і для зарядження акумуляторів.

Гібридні установки з виробництва електроенергії на основі батарейних накопичувачів дозволять ПрАТ "Укргідроенерго" надати оператору системи передачі (НЕК "Укренерго") додатковий резерв підтримки частоти та розширити регулюючий діапазон автоматичного резерву відновлення частоти. Усе це забезпечить надійне та стале функціонування ОЕС України, дотримання операційної безпеки енергосистеми та якості електричної енергії.