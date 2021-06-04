Строительство начала компания ElectReon Wireless из Израиля. К работе приступили после успешных испытаний в Швеции.

Читайте также В США запускают первый в мире коммерческий водородный паром

Как это работает

Энергия передается от медных катушек, находящихся под асфальтом – по беспроводной сети. Аккумуляторы получают ее благодаря магнитной индукции, пока автомобиль движется по дороге.

Обратите внимание! Блок управления расположен на обочине полосы электрифицированной дороги, а приемник – в шасси каждого авто, которое участвует в испытании.

Запуск таких дорог может решить ряд проблем. Ведь основными препятствиями при пользовании электрокарами считают именно:

низкую автономность;

длительное время для зарядки;

отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций.



Участок расположен между Миланом и Брешией / Схема Electreon

ElectReon сотрудничает с более чем 10 итальянскими партнерами для проведения испытаний. Самый главный из них – компания Brebemi которая управляет платной дорогой.