Строительство начала компания ElectReon Wireless из Израиля. К работе приступили после успешных испытаний в Швеции.
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Как это работает
Энергия передается от медных катушек, находящихся под асфальтом – по беспроводной сети. Аккумуляторы получают ее благодаря магнитной индукции, пока автомобиль движется по дороге.
Запуск таких дорог может решить ряд проблем. Ведь основными препятствиями при пользовании электрокарами считают именно:
- низкую автономность;
- длительное время для зарядки;
- отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций.
Участок расположен между Миланом и Брешией / Схема Electreon
ElectReon сотрудничает с более чем 10 итальянскими партнерами для проведения испытаний. Самый главный из них – компания Brebemi которая управляет платной дорогой.